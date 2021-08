María Gómez sustituye por sorpresa a Dani Mateo en 'Zapeando' y explica el motivo de la ausencia del presentador

Tras el regreso de Dani Mateo, que durante julio fue reemplazado por Lorena Castell en Zapeando, el programa de La Sexta ha vuelto a sorprender a sus espectadores en la tarde de este viernes, 6 de agosto. María Gómez, una de las colaboradoras habituales, ha anunciado que ella iba a presentar Zapeando.

"La gente se estará preguntando, ¿es Dani Mateo? Pues no, ya veis que no", bromeaba Gómez. "Nuestro guía, nuestro gurú tenia un compromiso importante y no ha podido venir", explicó la colaboradora.

Lea también: La indiscreta pregunta de Lorena Castell a Edu Aguirre sobre sus vacaciones con Cristiano Ronaldo

A continuación, la nueva presentadora ha bromeado sobre el motivo por el que Dani Mateo se ha ausentado: "La verdad es que tenia que pagar una cuenta pendiente en un chiringuito de Huelva... así que Dani, disfruta porque, con la tontería, tienes un fin de semana largo, pero el lunes te esperamos".

María Gómez sorprende como presentadora de 'Zapeando' ante la ausencia de Dani Mateo

Siguiendo con las gracias, los colaboradores hicieron una metáfora con la marcha de Leo Messi del Barcelona: "Yo me enteré ayer de la noticia de Dani Mateo", comentó entre risas Quique Peinado.

Lea también: Cuántos años tiene Lorena Castell: la edad de la presentadora de 'Zapeando' este verano

"Igual es que está disgustado", "Es depresión de Dani Mateo por lo de Messi", continuaban bromeando los zapeadores. "Bueno Dani, lo vamos a superar", concluía María Gómez para continuar con el programa.