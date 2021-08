Ramón Espinar crea un revuelo por sus palabras en La Sexta: "A lo mejor no puede haber tantos aires acondicionados"

Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, provocó una gran polémica por las declaraciones que hizo este jueves en Más vale tarde. El invitado puso sobre la mesa del programa de La Sexta la necesidad de cambiar algunos hábitos de vida para frenar el cambio climático.

Sin embargo, las palabras de Espinar no gustaron a todo el mundo. "A lo mejor tenemos que ir asumiendo, para poder seguir viviendo aquí, que vivimos por encima de nuestras posibilidades, ya no económicas sino ecológicas, y que vamos a tener que reducir nuestro castigo al planeta por cómo vivimos en él", dijo.

Espinar subrayó que "los propios aviones son un medio de transporte que tenemos que revisar en favor de otros, como el ferrocarril" y que "a lo mejor, dentro de las ciudades tenemos que cambiar el modelo de movilidad, que los anticoches tenemos un poco de razón".

Ramón Espinar: "A lo mejor no puede haber tantos aires acondicionados"

"A lo mejor lo que nos decía Garzón de que hay que comer un poco menos de carne resulta que no es ninguna tontería", continuó Espinar, que acabó por irritar a una parte de la audiencia por estas palabras: "En España lo que nos va a costar más asumir es que a lo mejor no puede haber tantos aires condicionados".

Inmediatamente, Espinar se fue directo a las tendencias en redes sociales y se llevó un tremendo aluvión de palos por lo que dijo. Harto de las críticas, el exdirigente de Podemos las ha hecho frente con varios tuits en los que ha querido matizar que lo que dijo fue "que hay que usarlo menos [el aire acondicionado], no prescindir de él".

"Es impresionante la gente que se caga en tus muertos, te menta a los hijos, a tus padres o te llama hijo de puta por defender una idea que no comparten y se enfadan porque los bloqueas en Twitter", escribe. "La normalización del odio. Y la gente que se cree que tiene derecho a insultar".

"Me da por pensar, no en mi pobre madre, que ya está acostumbrada a esta mierda, sino en qué dirían los padres o los hijos de tanto animal si supieran a lo que se dedica su ser querido en Twitter", dice recordando que hace tres años que dimitió "porque me dio la gana y me fui a mi casa, cosa que no hace ni Cristo y menos los de Vox".

