El emotivo mensaje de Juanjo Cardenal ante su último programa de 'Saber y ganar'

Saber y ganar emitirá este viernes, 6 de agosto, el último programa con Juanjo Cardenal. El concurso que presenta Jordi Hurtado en La 2 termina la emisión de los especiales dedicados a los Juegos Olímpicos, en los que aun sigue la mítica voz del formato.

El locutor sabe de la trascendencia de este programa y, por eso, ha querido avisar a los seguidores del longevo formato de la cadena pública con un mensaje en su cuenta personal de Twitter con el que, ahora sí, se despide.

"Hoy es mi último programa Saber y ganar. Quiero mandar un gran abrazo que os abarque a todos sin excepción alguna. Seguiremos en contacto. Muchas gracias", ha escrito el 'sabio invisible', que se retira tras casi 25 años del concurso.

No obstante, los espectadores no verán o, mejor dicho, no escucharán la voz de Elisenda Roca, su sustituta, hasta el lunes 23, una vez que La 2 deje de emitir las reposiciones de verano y lance las nuevas entregas, grabadas antes de las vacaciones.

Así es Juanjo Cardenal, la voz que hacía las preguntas en 'Saber y ganar'

Juanjo Cardenal ha aparecido en contadas ocasiones en televisión. Lo hizo puntualmente en Saber y ganar hace años y también acudió al programa En el aire, que presentaba Andreu Buenafuente.

Juanjo Cardenal estudió Arte Dramático y Filosofía y Letras, tal y como explicó en una entrevista en El Periódico. Después, comenzó a trabajar en la radio y, más tarde, en televisión. Uno de los primeros formatos en los que colaboró fue Si lo sé no vengo, también de TVE y con Jordi Hurtado y Sergi Schaaff en la dirección.

