María Patiño, humillada en 'Sálvame' al conocer el resultado de su test de inteligencia: "Me da vergüenza"

A comienzos de esta semana, Sálvame anunció que iba a recuperar una de las pruebas que más dio que hablar en el pasado. El espacio de Mediaset busca de esta forma un revulsivo después de que Tierra amarga, la nueva serie de Antena 3, haya empezado a pisarle tímidamente los talones.

El pasado martes, Carlota Corredera anunció que Kiko Jiménez se coloca a la cola del ranking de colaboradores del formato de Mediaset. El novio de Sofía Suescun obtuvo un 104, la misma calificación que obtuvo en su día Raquel Bollo. A pesar de todo, Kiko se sitúa unos puntos por encima de la media nacional española.

Este miércoles llegó el turno de Antonio Montero, quien se puso en manos de la psicóloga Ana Isabel Gutierrez. El colaborador más conservador de Sálvame dio la campanada y consiguió una nota mucho mejor que la obtenida por Jiménez. Al final de la tarde, Nuria Marín desveló que Antonio Montero tenía un CI de 121, por lo que se coloca en la parte media de la tabla por detrás de compañeros como Kiko Hernández o Matamoros.

El resultado de María Patiño en el test de inteligencia de 'Sálvame'

Este jueves, le tocó el turno a María Patiño, que en un principio quiso negarse a hacer la prueba por el miedo al CI que pudiera dar. "Depende del resultado, a lo mejor no vuelvo", bromeó la presentadora de Socialité antes de abandonar el plató de Telecinco para someterse al test. A su regreso, la periodista apareció con la cara descompuesta.

"No conozco el resultado, pero ha sido peor de lo que pensaba. Me cuesta mucho concentrarme. Me he puesto muy nerviosa, me he puesto a llorar. Yo creo que el resultado será un horror. Ahora mismo tengo un sentimiento de angustia... Me falta el aire", ha reconocido, creyendo que podía quedar incluso por debajo del Pequeño Nicolás. "Me da mucha vergüenza", ha asegurado.

El apuro de Patiño llegó a tal punto que pidió a la dirección del programa que maquillase su resultado. Finalmente, la psicóloga entró en el plató para explicar que Patiño había sido víctima de un ataque de nervios que le había jugado una mala pasada. "He notado que no se ha ido de vacaciones, bajos niveles de glucosa, que estaba muy nerviosa... Este tipo de cosas pueden bajar unos cuantos puntos en su cociente. Se nota que hay un potencial que no se está explotando", trató de justificar antes de que Kiko desvelara que el CI de María es de 101.

Al conocer el resultado, Patiño amenazó con abandonar la televisión: "No está bien. Hasta que yo no mejore esto no me pongo delante de las cámaras", afirmó. "He hecho el test en las mismas condiciones que mis compañeros. Tengo que aceptar que soy así de limitada", añadió cabizbaja, al borde de las lágrimas.

El ranking completo de 'Sálvame': ¿quién es el más inteligente?

Jimmy Jiménez Arnau: 136

Kiko Hernández: 133

Gustavo González: 132

Mila Ximénez: 131

Alonso Caparrós: 131

Kiko Matamoros: 130

Laura Fa: 127

Chelo García Cortés: 126

Antonio Montero 121

Terelu Campos: 119

Lydia Lozano: 118

Rafa Mora: 155

Víctor Sandoval: 113

Carmen Borrego: 111

Belén Esteban: 109

Rosa Benito: 108

Raquel Bollo: 104

Kiko Jiménez: 104

María Patiño: 101

Media nacional: 100

