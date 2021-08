Duras críticas a 'La última cena' por decapitar a una anguila viva en directo: "Maltrato animal"

Telecinco se ha llevado este jueves un aluvión de críticas por la espectacularización que hizo La última cena al obligar a Alba Carrillo y Lucía Pariente a decapitar a dos anguilas vivas para el cocinado de uno de los platos de la noche. Enseguida, la audiencia estalló contra el programa, al que han acusado incluso de maltrato animal por la forma en la que se manejó la situación.

La modelo y su madre han sido las concursantes de la entrega del talent culinario de Mediaset y lo que prometía ser una noche divertida acabó convirtiéndose en un auténtico horror para muchos espectadores. En un momento dado, Paz Padilla dio paso a un vídeo en el que se veía cómo Alba y Lucía tenían que coger una anguila viva de una gran pecera y matarla para su cocinado.

Acusan de "maltrato animal" a Telecinco por decapitar a dos anguilas vivas en 'La última cena'

"La sangre ha llegado al río", aseguró jocosa Paz Padilla antes de que el programa emitiera las polémicas imágenes. "Me da una pena que me muero", reconocía agobiada Lucía Pariente mientras trataba de capturar al animal. Alba Carrillo fue la primera en intentar cortarle la cabeza al pues, pero ha acabado derrumbándose: "No puedo, no puedo hacerlo", decía horrorizada.

"Se me está rebelando", reconocía Pariente mientras trataba de dejar quieto al pez. "¡A tomar por saco!", acabó diciendo mientras la decapitaba de un tajo con un cuchillo mientras la realización añadía a la escena el sonido de una motosierra. "Está saltando la sangre. Es que es muy fuerte que se pueda mover una cosa sin cabeza", ha dicho impactada Alba.

En ese momento, en las redes sociales se iniciaba una ola de críticas hacia Telecinco y el programa por la crudeza de las imágenes y la forma en la que se hizo un show alrededor de la decapitación de la anguila. Esta no es la primera vez que ocurre una situación así en televisión. Hace tres años, TVE tuvo que dar explicaciones después de obligar matar a una anguila viva a uno de los jóvenes concursantes de Masterchef Junior.

Totalmente innecesario la escena matando a una anguila. Que mal cuerpo me ha dejado. Horrible #NoAlMaltratoAnimal #LaUltimaCena3 — Amelia (@amelia_929) August 5, 2021

Me está empezando a tocar los ovarios el cachondeito con la anguila. Que son animales y están vivas, joder, es innecesario el estar cogiéndolas para hacer el imbécil y tratarlas así, medio tirándolas.



Es que cero gracia ???? #LaUltimaCena3 — Hydra ???? (@BlondieHydra) August 5, 2021

#LaÚltimaCena3 como fan del programa @laultimacenat5 creo que sobra y mucho el momento de matar en directo a una anguila y hacérselo pasar mal a Alba. Sobra, y no es necesario @fabricatele. ¿Qué va a ser lo próximo? Degollar a un cerdo en directo? Matar a un pollo? Un conejo? — El diablo llama ???????????????????? (@InstaFran_Cat) August 5, 2021

Lo de matar viva a la anguila en prime time y de manera pública me parece un escarnio. Censuren por favor #LaUltimaCena3 — Sergio Franco (@sergiofrancocat) August 5, 2021

Que alguien pare a Paz. De verdad, ES INNECESARIO el show que está haciendo con las anguilas. Están vivas y las está torturando. #LaÚltimaCena3 — Hugo del Brusse ???????????????????? (@MpasionR) August 5, 2021

vergonzoso, mi hija ainara, de 9 años, acaba de coger al perro del rabo y lo ha sacudido como si fuese una anguila al grito de "mira mamá lo que hace paz padilla", estoy aterrorizada #LaUltimaCena3 — Madagascar ???? (@RuizMadagascar) August 5, 2021

#LaÚltimaCena3 era necesario grabar un vídeo mientras le cortan la cabeza al pobre animal? No lo podrían comprar ya muerto? Enserio yo no soy vegetariano ni nada, pero pobre animal — Jesús (@elgranuja84) August 5, 2021

#LaUltimaCena3 @laultimacenat5



Tenéis a unos animales agonizando, asfixiándose en una pecera sin casi agua y mientras mueren lenta , agónica y dolorosamente jugáis con ellos y lo mostráis públicamente



Luego vais de animalistas y antitaurinos

@PartidoPACMA @guardiacivil — Giputxi (@Gipito7) August 5, 2021

