Quién es Martin Mester, el cachas de 'Noche de fiesta' que aparece en el sumario del caso de José Luis Moreno

Los programas de Mediaset siguen recopilando información sobre José Luis Moreno después de que Todo es verdad sacara a la luz el sumario de la Operación Títere, donde se estima que el productor podría tener ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjeros.

Lea también: El testimonio de Rafa Mora sobre su experiencia con José Luis Moreno: los mensajes que se cruzaron

Sálvame, producido también por La Fábrica de la tele, hizo un repaso de los datos más relevantes de las 956 páginas que constituyen la investigación policial. En esos papeles aparece el nombre de Martin Mester, al que la audiencia podrán recordar como el cachas de Noche de fiesta.

Este hombre sería, según consta en el sumario, pareja de Moreno, además de ser administrador de muchas de sus sociedades, tal y como publicó El confidencial. "Es decir, es una persona importante para desviar el dinero extranjero", ha subrayado este jueves María Patiño. En concreto, un extracto de la investigación señala que el amigo íntimo del productor le pide ayuda para poder pagarse el piso.

Quién es Martín Mester, el actor checo amigo de José Luis Moreno

Pero, ¿quién es Martín Mester? Este actor de origen checo y con pasado en el cine porno, se hizo muy famoso en España a principios de la década de los 2.000 por aparecer en Noche de fiesta y Escenas de matrimonio. Incluso, llegó a presentar las galas de Nochevieja en Telecinco junto a Paz Padilla y Joaquín Prat, todas ellas producciones de Moreno.

Tras instalarse en el chalet que Moreno tiene en Boadilla del Monte, Martin Mester desapareció de la televisión en los últimos años para dedicarse al culturismo. En su cuenta de Instagram, seguida por más de 14.000 personas, presume de músculos y de novia.

Lea también: Brutal enfado de Anabel Pantoja al saber que será protagonista de la próxima docuserie de Telecinco: "Me voy y no vuelvo"

Sálvame se ha puesto en contacto con él por el caso de Moreno, pero el actor checo ha guardado silencio: "Lo siento estoy fuera de España y no quiero comentar nada de estas cosas que pasan no sé qué no se cuánto... Porque todo es mentira. Cuando vuelva ya si eso hablaremos".

Entidades José Luis Moreno Productor de televisión Productor de televisión