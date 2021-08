La exmujer de Mainat se sienta por sorpresa en Telecinco: "Soy una mujer maltratada"

El pasado mes de junio, Ángela Drobrowolski, ex mujer de Josep María Mainat, aceptó una pena de 17 meses de cárcel por saltarse la orden de alejamiento que le había interpuesto el productor televisivo y así allanar su vivienda. Esta causa discurre de forma paralela a la acusación que el catalán hizo contra ella por un supuesto intento de asesinato.

Meses después de su primera aparición televisiva a cara descubierta, El programa del verano ha conseguido en exclusiva la primera entrevista presencial y en directo de Drobowolski, que ha aparecido por sorpresa este jueves en el plató del magacín matinal de Telecinco. Antes que nada, desde el espacio de Mediaset se apresuraron a asegurar que la invitada no había cobrado nada por esta entrevista.

Antes que nada, Ángela quiso aclarar el acuerdo económico al que llegó con su ex: "Hemos llegado a una situación en la que estoy 10.000 euros endeudada y no 40.000, pero no corresponde a la versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón y una vida perfecta. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir. Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme y por eso insistí en un contrato matrimonial", ha declarado.

La grave acusación de Ángela Drobrowolski contra Mainat

"Mis hijos han desaparecido de mi vida y esto es el punto más duro para mí. No hay acuerdo y no veo probable que lleguemos porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho", ha lamentado Drobrowolski, que acusa a Mainat de interponer una denuncia totalmente falsa contra ella.

"Primero pensé que estaba desorientado y que no sabía lo que decía, luego que era una broma de mal gusto y que no sabía lo que decía, pero ahora digo que es una denuncia falsa donde ha anulado todos mis derechos", apunta. "Él no es la víctima. Es un maltratador", ha denunciado ante las cámaras de Telecinco, que ha hecho un repaso en profundidad al gran conflicto judicial que se está desarrollando entre ella y el que fuera creador de Operación Triunfo.