Marta Flich corta una entrevista con Sherpa tras volver a pedir que se bombardee a los cayucos que lleguen a España

José Luis Campuzano, cantante y compositor de Barón Rojo, se desmarcó a mediados de junio de un manifiesto en contra del fascismo que firmaron más de mil bandas de rock en España. El también bajista del mítico grupo apoyó a Vox en varios tuits en los que defendía argumentos racistas, xenófobos y homófobos.

Sherpa acusaba a Pedro Sánchez de permitir que nuestro país sea "invadido" por inmigrantes y le pedía al presidente del Gobierno que "destruya con nuestros cazabombarderos F18 a los miles de cayucos". "Si ser fascista es querer a tu país y no querer que te invadan, soy fascista, claro", se atrevió a confesar el artista.

Este miércoles, Todo es mentira decidió darle de nuevo voz a Sherpa para preguntarle por esta polémica. Sin embargo, Marta Flich se vio obligada a cortar la conexión con el cantante por las barbaridades que estaba soltando ante las cámaras de Cuatro. Sherpa comenzó su intervención asegurando que ha sido víctima de un complot: "Hay una gente empeñada en perjudicarme porque yo les he dado bastante caña en tuits a su partido, a 'Unidas Podemos'. Hay una consigna de ir a por mí", ha afirmado.

Tras un vídeo en el que se resumía lo sucedido, Flich recordó que en uno de los tuits que lanzó "llamaba a bombardear cayucos". La presentadora quiso saber si, en su opinión, eso era "incitar al odio, o libertad de expresión". Fue entonces cuando, sin dejar que la periodista terminase su pregunta, aseguró: "Y me reafirmo absolutamente en ello".

La postura de Sherpa provocó una gran indignación en el plató de Cuatro y el invitado seguía insistiendo en que lo que pasa en Canarias "es una invasión" y que, por eso, la misión del Gobierno y el Ejército es "protegernos". "Me asquea mucho lo que estoy escuchando", soltó entonces Pilar Rahola, que le hizo saber que esos pensamientos eran "fascistas". "Tú mismo te lo dices, eres fascista. Y además estás orgulloso", lamentó la tertuliana.

"A mí también me asquea lo que estás diciendo tú, estamos empatados", replicó Sherpa, que quiso aclarar que "no soy fascista ni me considero fascista, me considero una persona honrada y que quiere lo mejor para su gente, su país y su familia". "Todo lo que esté dentro de una canción y que sea ficción me parece muy bien, pero ya discursos de este tipo, aquí no", cortó entonces Marta Flich interrumpiendo la conexión.

