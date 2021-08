Brutal enfado de Anabel Pantoja al saber que será protagonista de la próxima docuserie de Telecinco: "Me voy y no vuelvo"

Tras el éxito de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Sálvame ha querido aprovechar para lanzar un formato similar con Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja será la protagonista de Anabel, al desnudo con testimonios que, según han avanzado, no gustará nada a su familia.

Kiko Hernández fue el encargado de anunciar que Telecinco prepara el especial centrado en la vida de Anabel Pantoja. "Anabel, tengo que decirte algo y, es algo que no te va a gustar absolutamente nada. Durante muchas semanas este programa tiene un equipo especializado preparado un documental. Y es un documental sobre ti", ha desvelado el colaborador.

"Con imágenes, con documentación. Muchos programas del corazón van a abrir contigo. Tu familia va a alucinar con las cosas que van a salir de ti que no saben", ha avanzado Kiko. "Por lo poco que he podido saber, no te va a gustar absolutamente nada por la imagen que queda de ti, por el trasfondo que se cuenta", ha añadido.

Anabel Pantoja, enfadada con 'Sálvame': "Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, me voy"

Anabel, muy enfadada ha amenazado al programa: "Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, me levanto de este plató y no vuelvo a entrar". Sin embargo, Kiko intentaba tranquilizarla matizando sus palabras: "En Eva al desnudo la actriz secundaria acaba desplazando a la principal, y esa es la base de este documental. Ahora mismo Anabel es la Pantoja más famosa y cotizada del clan".

La colaboradora aseguraba que no sabia nada del tema y se preguntaba si no era "ilegal" que hicieran eso a sus espaldas. "A mí me han dicho que las fotografías eran para una promoción de Sálvame nada de un documental", se quejaba Anabel. "Pues te han engañado. Qué inocente eres, hija mía, acabas de hacer la portada de la docuserie", apostillaba con humor Kiko Hernández.

La prima de Kiko Rivera mostraba su desconcierto y ha roto en lagrimas: "Soy sincera. Tengo miedo porque jamás haría algo en lo que mi familia quedara mal por mucho que me pagaran. Estáis hablando de quien vende más o quién podría hacer más campañas de publicidad. 'A mí no me podéis comparar con Isabel Pantoja en nada de eso, por favor! Esto me va a traer consecuencias y yo voy a salir mal parada", concluía entre lagrimas Anabel.