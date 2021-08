Terelu Campos, histérica ante la discusión de Sofía Suescun y Gianmarco en 'Ven a cenar conmigo': "Me voy a mi casa"

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition ha vuelto a Telecinco. El programa, en el que cuatro famosos se invitan a cenar para descubrir quién es el mejor valorado como anfitrión, se ha estrenado este miércoles, 4 de agosto tras la emisión del Alta Tensión en la que Paco de Benito se ha alzado con el bote.

Gianmarco Onestini ha recibido en su casa a Sofía Suescun, Terelu Campos y Yurena. La velada transcurría tranquila hasta que Suescun ha empezado a sacar punta a cada plato que el italiano colocaba en la mesa. Su actitud comenzó enseguida a enfadar a Terelu.

Lea también: La tele se rearma tras 'la temporada del covid': las bazas que preparan las cadenas para el próximo otoño

Tras la cena, Onestini ha enseñado a las invitadas la coreografía de su canción Maracaná y ha propuesto que la bailasen juntos, algo que ha aburrido por completo a la exsuperviviente. De hecho, se negó a participar en la coreografía. "Es ridícula", comentó.

El enfado entre Sofía Suescun y Gianmarco Onestini que hizo explotar a Terelu

"Si el baile es una mierda no voy a participar de ello, lo siento mucho. La canción no hay quien la baile. Es ridícula y no me gusta hacer el ridículo intencionadamente. Que lo hagan ellos", ha expresado Sofía. El italiano se mostró dolido por la actitud de Suescun, pero no dejó de repetir que "no pasa nada".

Lea también: Christian Gálvez recuerda en 'Alta tensión' su debut en Telecinco con 'Médico de familia': "Era muy joven"

La gota ha colmado el vaso cuando Gianmarco realizó una videollamada con su hermano Luca y le explicó la situación: "Sofía no quiere bailar porque ella es la reina, la persona perfecta. Un poquito de autocritica". "¿Pero que tendrá que ver la autocritica?", le preguntó enfadada la ganadora de Supervivientes 2018.

Lea también: Varapalo para Rocío Carrasco: Olga Moreno podría convertirse en el fichaje estrella de Telecinco

En ese momento, Terelu Campos no pudo más con la tensión: "Ay, venga, que me aburro, que me voy a mi casa. Sabes que pasa que me pilla un poco mayor las discusiones estas. Esto ha sido un 'tú más' y en el 'tú más' nunca hay fin, entonces al final terminamos agotados". La colaboradora de Viva la vida se ha apartado del grupo y se ha sentado, totalmente cansada de la discusión entre Sofía Suescun y Gianmarco Onestini.

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Sofía Suescun Gianmarco Onestini Concursante de GH VIP 7. Concursante de GH VIP 7.