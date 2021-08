Paco de Benito gana 'a la primera' el bote de 'Alta Tensión': ¿cuánto dinero se ha llevado?

Paco de Benito lo ha vuelto a hacer. El toledano, que ya se alzó con el bote de Pasapalabra durante su etapa en Mediaset, ha ganado este miércoles, de buenas a primeras, el premio que pone en juego Alta Tensión, formato que acaba de arrancar sus emisiones en Mediaset con Christian Gálvez como presentador.

En su tercera participación en el programa, Paco logró en el panel final acertar el nombre de ocho mujeres que lograron ganar el certamen de Miss España. El hombre saltó eufórico al descubrir que había logrado la hazaña que le otorga un bote de 67.400 euros.

La broma de Paco a su novia tras ganar el bote de Alta Tensión

Esta cuantía es de lo más jugosa pero dista bastante de los 362.000 euros que se embolsó el de Villacañas en 2014, cuando logró completar el rosco de Pasapalabra. Paco de Benito volvería a ampliar su trayectoria televisiva dos años más tarde, cuando formó parte del plantel de concursantes de Supervivientes 2016, edición que ganó el anónimo Jorge Díaz.

Tras completar el panel, Christian Gálvez ha dado la oportunidad a Paco de Benito de que llamara a su novia para darle la noticia. Eso sí, el concursante quiso gastarle una broma y empezó la conversación explicándole que había sido eliminado. Enseguida, tras oír su disgusto, decidió contarle la verdad. "¡Que me lo he llevado!", gritó Paco mientras ella estallaba de alegría. "No esperaba menos y lo sabes. Siempre he tenido mucha fe en ti", le dijo su pareja.

