Christian Gálvez recuerda en 'Alta tensión' su debut en Telecinco con 'Médico de familia': "Era muy joven"

Christian Gálvez regresó este lunes a Telecinco con Alta tensión. El presentador, que había quedado en el 'limbo', recuperó su puesto en antena después de quedarse sin Pasapalabra hace casi dos años. "Si me lo permiten, no sé ustedes, pero yo personalmente, durante todo este tiempo, les he echado mucho de menos", dijo emocionado.

Telecinco ha decidido emitir nuevas entregas del formato durante toda esta semana en su access prime time para que el público se vaya familiarizando con él antes de reubicarlo en las tardes. Ahora en agosto, el programa apenas tiene competencia en las noches.

El debut de Christian Gálvez en Telecinco: "Era muy joven"

En el tercer programa, emitido este martes, Gálvez tiró de nostalgia en el Cara a cara entre Paco de Benito y Mari Carmen aprovechando una pregunta sobre Médico de familia. El presentador recordó que fue en la ficción de Emilio Aragón donde debutó en Telecinco.

"Debuté en esta casa ahí. Capítulo 7, temporada 2. Era muy joven", dijo entre risas. Christian tuvo un papel episódico cuando solo tenía 14 años. Después, seguiría apostando como actor en La casa de los líos, Al salir de clase u Hospital Central. Luego presentaría Desesperado Club Social y ya más tarde pegaría el pelotazo al frente de Pasapalabra.

