Natalia, la concursante de 'La ruleta de la suerte' de la que todo el mundo habla en Twitter

La ruleta de la suerte se ha posicionado a primera hora de la tarde como una de las tendencias nacionales por culpa de Natalia, una de sus concursantes. La mujer ha demostrado en el concurso de Antena 3 una increíble energía que ha llevado a muchos espectadores a la desesperación.

La carta de presentación de la participante ha sido así: "Me llamo Natalia, soy madrileña, aunque vivo en un pueblo costero muy bonito que se llama Santapola. He venido aquí sobre todo a divertirme, a darlo todo. Si me llevo algo me gustaría irme con mi marido a Tailandia y, si no pues a conocer a todo el equipo, que sois fantásticos, y a pasármelo bien".

Natalia se ha mostrado como extrovertida, divertida y, sobre todo, intensa. De hecho, ha llegado a casi ejercer de "presentadora" y hasta era la primera en animar a sus contrincantes cuando tiraban de la ruleta y también cuando era su turno, al cantar el "un, dos, tres, un pasito palante María". "Eres la primera concursante que tira y canta a la vez la canción del público", le ha dicho Jorge Fernández entre risas.

Natalia, protagonista absoluta en 'La ruleta de la suerte'

La mujer ha provocado las risas con momentos tan surrealistas como cuando el presentador del formato le ha preguntado que qué había desayunado. "Hay cosas que es mejor ocultar", respondía ella. Sin embargo, otra parte de la audiencia se ha acabado hartando por el tono agudo de su voz y por su exceso de euforia.

Finalmente, Natalia ha conseguido jugar la gran final al superar a sus rivales ganando 1.400 euros. Sin embargo, no logró resolver el último panel, aunque su objetivo lo cumplió con creces. Como decimos, Natalia se ha llevado el protagonismo absoluto en las redes sociales. Algunos mensajes han sido los siguientes:

Natalia me da las mismas vibes que Violeta, la hermana de Antonio Recio en LQSA... Que alguien le de una pistola eléctrica para que se entretenga y se calme... #laruletadelasuerte — Karma is a bitch. (@Pistantrxfobia) August 4, 2021

Os imagináis que se lleva el coche? Eso no hay otorrino que nos lo arregle ....#laruletadelasuerte — . (@lalax___) August 4, 2021

¿Podéis silenciar el micrófono de Natalia? ¿O lanzarle un dardo tranquilizador? #LaRuletaDeLaSuerte — Ghostin'. (@franmileon) August 4, 2021

Enhorabuena Natalia es usted la persona más odiada y querida del momento #LaRuletaDeLaSuerte. pic.twitter.com/lBpCgqp0NG — TelAnte55 (@Tel__TV) August 4, 2021

