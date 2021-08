El importante discurso de Fernando Romay sobre la salud mental en Cuatro: "Hay que ir al psicólogo"

La salud mental ha dejado de ser un tabú en España. Íñigo Errejón fue uno de los responsables de que el asunto se pusiera sobre la mesa al hablar de este problema en el Congreso. Esta semana, esto se ha vuelto a poner de manifiesto después de que Simone Biles decidiera retirarse de la mayoría de las competiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La estrella norteamericana de gimnasia declinó participar en las pruebas al verse superada por la presión y la ansiedad. Todo esto ha servido de percha para que Risto Mejide diera voz en Todo es verdad a este problema, que en España deja 4.000 fallecimientos por suicidio, la primera causa de muerte no natural en España.

Todo es mentira ha dado un paso más allá este miércoles en su claro objetivo de visibilizar este "drama colectivo", en palabras de Pilar Rahola, entrevistando a Fernando Romay. "Faltan ejemplos, gente que nos lo cuente", ha señalado Carme Chaparro recordando los testimonios de Dani Martín, Edurne Pasabán o Karina.

"¿Es habitual pasar por una depresión al retirarse de una profesión pública?", ha preguntado Flich a lo que el mítico jugador de baloncesto ha respondido de forma afirmativa: "Claro que lo es, como cualquier hijo de vecino, y sobre todo, cuando a una edad temprana, en mi caso 36 años, te dicen que no vales para hacer todo lo que has hecho en tu vida. No estás preparado para algo así".

Romay ha protagonizado un importante discurso para saber qué supone para la mente la transición de la élite a la normalidad. "No tienes que al psicólogo o al psiquiatra cuando tienes el problema, no. Tienes que hacer medicina preventiva incluso con tu mente", ha dicho volviendo al ejemplo de Dani Martín.

El exjugador de baloncesto ha asegurado sentirse un "afortunado" por el hecho de poder encaminar su vida a otros retos profesionales después de su retirada. "Ahora la figura del psicólogo está aceptada e, incluso, es necesaria para muchísimos deportistas. Eso se tiene que trasladar también a la sociedad. El confinamiento nos ha dejado tocados a todos".

"Yo también he pasado por ahí y, de repente, he tenido un episodio de ansiedad y tuve que estar la mañana entera en un hospital. Pero lo tienes que ver con cierta normalidad y tienes que ir al profesional para que te lo arregle", ha señalado incidiendo, de nuevo, en que "hay que ir con regularidad para no tener el problema porque a lo mejor, cuando lo tienes, ya es demasiado tarde".

