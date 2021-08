TVE calienta el estreno de 'MasterChef Celebrity 6' con un avance con Carmina Barrios, Forqué y Victoria Abril

La sexta edición de MasterChef Celebrity promete muchas risas en fogones. Televisión Española ha lanzado la primera promo del talent culinario producido por Shine Iberia que llegará a la parrilla de La 1 en septiembre, y que será una de sus bazas para remontar los malos datos de audiencia.

El avance muestra a los 16 concursantes en la plaza Mayor de Pedraza, en Casa Taberna, el restaurante de Samantha Vallejo-Nágera. Pero, sin duda, la promo tiene a tres protagonistas indiscutibles. Se trata de las actrices Carmina Barrios, Victoria Abril y Verónica Forqué.

La desternillante primera promo de 'MasterChef Celebrity'

"Habíamos decidido venir a saludar", dice la intérprete, cuyo fichaje levantó la polémica por su negacionismo. "Para que nos enseñéis a cocinar algo", añade Forqué a lo que Jordi Cruz pregunta que su intención era "pelotear". "Yo no, pero después me he dado cuenta de que sí", replica la madre de Paco y María León.

Además de ellas tres, David Bustamante, Terelu Campos, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Carmina Barrios, Victoria Abril, Julian Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, Arkano y Tamara intentará pelear por coger el testigo de Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición.

