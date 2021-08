Risto Mejide desvela que José Luis Moreno tendría ocultos "entre 400 y 900 millones de euros"

Todo es verdad, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en el prime time de Cuatro, ofreció este martes, 3 de julio, una nueva exclusiva sobre el caso José Luis Moreno. Según relató el publicista, la redacción del formato recibió a media tarde las 956 páginas que conforman el sumario de la Operación Títere.

Risto hizo esperar a la audiencia hasta el final de la emisión para desgranar "las perlas" sobre la investigación policial con la ayuda de las periodistas Paloma García Pelayo y Ana Francisco. El sumario incluye pinchazos telefónicos, conversaciones, confesiones y estimaciones de la policía.

Lo que más llamó la atención fue la ingente cantidad de dinero que José Luis Moreno tendría fuera de España. "La policía supone que tendría oculto entre 400 y 900 millones de euros", desveló Flich para detallar después el plan de huida del empresario.

El sumario recoge una llamada entre Moreno y Luis Dueñas, en la que el propio productor revela su deseo de irse "urgentemente" de España, que habría establecido dos sedes, una en Los Ángeles y otra en Londres, y que "estaría construyendo un hotel en Maldivas".

A continuación, Todo es verdad mostró tres imágenes sobre el dinero que manejaba la organización criminal. En una de ellas, se ven decenas de fajos de billetes sobre una cama. El dinero total incautado por la Guardia Civil en el marco de esta operación es de 1,3 millones de euros. "Hay una escucha telefónica que hace referencia a ese dinero. Es tanto que quienes lo están contando se pierden unas cuantas veces", añadió Ana Francisco.

Por otra parte, la investigación incluye otra llamada en la que se escucha al productor asegurando que el coste de su última serie se ha encarecido diez millones de euros más por culpa del coronavirus. Se habló de Alejandro Roemmers, un empresario argentino que presuntamente dejó a Moreno 32 millones de euros para ese proyecto, El resplandor y las tinieblas, que no se terminó de producir.

"Moreno se habría apropiado para sí de 16 millones de euros de los 32 que su socio inversor privado habría aportado para la serie", recoge el sumario. Roemmers habría pedido al productor por email que le entregara los capítulos antes de que sus abogados tomaran el control de la situación.

"Estoy dispuesto a todo si me siento engañado y no recibo al menos alguno de los capítulos con la mayor brevedad posible", dice Roemmers. "32 millones a cambio de nada salvo un guion inconcluso y un tráiler que según los expertos que he consultado carecen de la calidad y la espectacularidad que tú me has dicho para vender una serie a más de tres millones por capítulo".

Todo es verdad también puso sobre la mesa que el sumario recoge unas conversaciones entre el productor y dos administrativas, en las que hablan de facturas falsas y en las que aseguran que "sería gravísimo" si se hiciera una auditoría. "Atendiendo a las palabras de Beatriz y Rosa, se constata que José Luis Moreno se ha apropiado, por lo menos, de 16 millones de euros y que han falseado multitud de facturas para justificar ese dinero", dice el informe.

