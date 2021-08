Ana Bernal-Triviño no continuará en la nueva docuserie de Rocío Carrasco: "Estoy pagando muy caro"

Ana Bernal-Triviño no estará en la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco. Tras hablar sobre los presuntos malos tratos que sufrió a manos de Antonio David Flores durante 20 años en Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de Rocío Jurado pone ahora el foco en los Mohedano en En el nombre de Rocío.

Lea también: La 'guerra de productoras' en Mediaset se reaviva por Olga Moreno: las estrategias de 'Socialite' y 'Viva la vida'

La periodista especializada en violencia de género fue uno de los rostros más requerido por la cadena para desgranar el caso de Rocío Carrasco en todas las fases del proceso que ha vivido. Bernal se ganó el aplauso de la audiencia por su experiencia extrapolando su vivencia con la de otras muchas mujeres que han pasado por una situación similar.

Sin embargo, Bernal ha confirmado en su Instagram que no continuará participando en los nuevos programas de Rocío Carrasco. "No lo tengo previsto, la próxima temporada va sobre la familia y mi especialidad no es la prensa del corazón", dijo para responder a un seguidor de Rociíto.

Bernal, además, desvela que "estoy pagando muy caro por la temporada anterior y no me apetece repetir lo mismo". Hay que recordar también que su buen hacer en el debate hizo que Sálvame contara también con ella alguna tarde para hablar sobre el caso.

Quién es Ana Bernal-Triviño, la periodista experta en el caso de Rocío Carrasco

Ana Bernal-Triviño es periodista y profesora de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y su trabajo en Telecinco fue intentar comprender el mejor la lacra de la violencia de género a través del duro relato que ofreció Rocío Carrasco en su documental.

Lea también: La reacción de Olga Moreno al enterarse del 'no tiene coño' de Rocío Carrasco: "Aún está en shock"

Ana Bernal Triviño tiene 40 años y se doctoró en Periodismo por la Universidad de Málaga. Además, tiene un Máster en Historia del Arte. La joven se ha especializado también en Derechos Humanos, centrándose en la defensa de los derechos de las mujeres.

La andaluza empezó trabajando en medios locales de su ciudad natal y después pasó a formar parte de medios de tirada nacional, como ElDiario.es, Público o El Periódico de Cataluña. En televisión, Ana Bernal ha colaborado también en programas de TVE como Las mañanas de La 1.