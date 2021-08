Risto Mejide y 'Todo es verdad' dejan en evidencia a Arcadi Espada: "Una voz sin peso ni rigor y con tintes machistas"

Risto Mejide ha abordado este martes en Todo es verdad el problema de la salud mental. El presentador de Cuatro, que ha lanzado un importante discurso en prime time reflexionando sobre este asunto, ha decidido analizarlo en profundidad tras la decisión de Simone Biles de retirarse de la mayoría de competiciones de los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Durante la emisión, Risto Mejide aprovechó la ocasión para dejar en evidencia a Arcadi Espada, uno de los tertulianos fijos de Mediaset en espacios como El programa de Ana Rosa. El publicista ha vuelto a señalarle ante las cámaras de Cuatro por un artículo de El Mundo llamado 'Los Loquitos' en el que despreciaba la problemática de la salud mental.

Lea también: Risto Mejide reaparece tras dar positivo en coronavirus: "Han deseado la muerte de mi familia y la mía"

Nada más hacer alusión a sus palabras, Mejide se negó a dar el nombre del escritor y se ha referido a Arcadi como "un columnista al que no voy a citar para no darle publicidad". Durante los últimos años, Espada y Mejide han protagonizado varios cruces de dardos después del incidente que se vivió durante la grabación del Chester que tuvo al tertuliano de invitado. El polemista afirmó que se marchó de la entrevista, mientras que el publicista sostuvo que fue él el que le echó por sus desprecios a las personas con Síndrome de Down y a sus padres.

Risto y su programa dejan en evidencia a Arcadi Espada

"Nosotros hemos traído a colación este artículo desde un medio de comunicación nacional porque nos parece increíble que se tratase el tema desde esos términos", ha lamentado Risto Mejide mientras en pantalla se podía ver fragmentos del texto escrito por Espada.

Lea también: Risto Mejide estalla contra Vox por su grave señalamiento a El Jueves: "Nos parece tremendamente denunciable"

"Arcadi frivoliza con los problemas de salud mental", rezaba un rótulo proyectado por el programa, que intentó sin éxito ponerse en contacto con el escritor. "No, yo no voy a hablar para ustedes", le soltó el que fuera también uno de los fundadores de Ciudadanos.

"Es una voz nada autorizada que no tiene peso ni rigor y con tintes machistas", ha dicho una experta ante las cámaras. "Confunde estrés con ansiedad y hace una cosa tremenda, que es poner el peso en el individuo pasando por alto la interacción social, biológica y psicológico", concluyó la especialista.

Entidades Risto Mejide