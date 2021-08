Kiko Hernández "libera" a Carmen Borrego y responde a Alejandra Rubio: "Esto es show, humillar es otra cosa"

Parecía impensable pero Kiko Hernández y Carmen Borrego han hecho las paces después de concursar en La última cena el pasado jueves. El colaborador de Sálvame ha interrumpido este martes el programa para comunicar que dejará de llamar Potota a la hija de María Teresa Campos, con la que mantenía un fuerte enfrentamiento.

Hernández ha querido poner en valor todo lo que aguantó Carmen durante el programa culinario. "A partir de ahora la palabra 'potota' nunca más va a salir de mi boca. A partir de ahora es la señora Carmen Borrego. Pero señora con todas las letras porque lo que hizo conmigo el jueves de verdad...", ha dicho primero.

"Yo tengo la obligación porque me debo a este programa y porque llevo muchos años trabajando con La Fábrica de la tele, pero ella no tenía ninguna. Entró al juego, jugó conmigo, hicimos espectáculo y con eso es con lo que me voy a quedar", ha asegurado para decir después: "Free Potota. Libertad para Potota. Nunca más. Te libero. Se acabó".

Kiko Hernández: "Free Potota, libertad para Potota"

Más tarde, Hernández ha querido responder a Alejandra Rubio. La joven se mostró muy crítica en Viva la vida con la actitud que tuvo su tía con Hernández, a quien acusó de humillarla. Muy sereno, el tertuliano ha protagonizado un durísimo discurso contra la hija de Terelu, aunque en ningún momento la ha faltado el respeto.

"A mí me gustaría decirte, Alejandra, que lo que hacemos aquí es muy complicado, muy difícil. Tú acabas de llegar a este mundo, te sientas y hablas de tu madre, de tu tía, pero con eso no basta. Aquí llevamos 12 años y hay que atrapar al espectador durante cinco horas todos los días. No te puedes permitir ni un respiro porque la audiencia se va a otro lado", ha dicho.

"A mí se me caería la cara de vergüenza de decirle a un profesional 'vaya mierda de trabajo, estás humillando' o afear la conducta a tu tía cuando ha venido a arreglar sus problemas con Sálvame, a enterrar el hacha de guerra", ha continuado para recordar "cuando tu abuela [María Teresa Campos] se sentaba al lado del señor Coto Matamoros diciendo que Lydia Lozano se tenía que tirar de los pelos de pubis para llorar en los platós por el tema de Ylenia [Carrisi]".

"Tu abuela disfrutaba, se reía, hacía chistes. Con esto te quiero decir que humillar es otra cosa, ir mucho más allá", ha señalado Hernández insistiendo que estaba utilizando un tono más sosegado de lo habitual porque "prometí a tu madre que te respetaría". "Mira a la gente de tu generación que tiene que partirse la espalda trabajando para cobrar lo que cobras tú por sentarte un día a la semana con las piernas cruzadas", ha terminado.