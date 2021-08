Los "demoledores audios" de Isabel Pantoja que ha destapado 'Sálvame' y que han enfadado a Anabel

Sálvame se ha dispuesto a amargar el 65 cumpleaños de Isabel Pantoja al destapar unos supuestos audios en los que la tonadillera queda en mal lugar por las peticiones que hace a sus legión de fieles seguidores. El programa ha arrancado este martes con Carlota Corredera en el centro de plató con Anabel Pantoja.

Lea también: El terrible accidente que sufrió Carlota Corredera durante sus vacaciones: "Tengo un pedazo de edema interno"

Al mismo tiempo, Kiko Hernández se encontraba en una pequeña salita con unos auriculares puestos escuchando dichos audios. "Muchos lo habían asegurado. Muchos lo cuestionaban, pero ya no hay lugar para las dudas porque lo siento, Isabel, Maribel, tenemos las pruebas que te delatan y son muy contundentes", ha empezado a decir la presentadora en tono intrigante.

"En este mismo instantes Kiko Hernández está escuchando unos demoledores audios que describen las exigencias de Isabel Pantoja a sus fans, sus desorbitadas peticiones y cuál es ese regalo estrella que la cantante ha exigido por su 65 cumpleaños y, además en grandes cantidades", ha proseguido diciendo ante las caras de sorpresa del colaborador.

Anabel Pantoja se indigna con 'Sálvame' por los "demoledores audios" de su tía Isabel

Corredera ha explicado que "en una conversación entre un fan de la cantante y Celeste, mano derecha y recaudadora oficial de la Pantoja, esta le transmite qué debe comprar para que Isabel se sienta feliz y cuándo lo tiene que hacer: lo antes posible. Ya de ya, para ayer".

"Porque a la tonadillera no vale con quererla o admirarla, sino que hay que agasajarla, hay que colmarla de obsequios", ha añadido. "Parece que a Isabel nunca le dijeron de pequeña que los regalos no se piden, solo se agradecen. Y que a los fans no se les exprime, solo se les quiere. Y si se lo dijeron, se le habrá olvidado", ha terminado Carlota. Luego, durante toda la tarde, todos los colaboradores han ido escuchando uno a uno los audios.

Lea también: Anabel se va 'Sálvame' llorando por el cumpleaños de su tía Isabel Pantoja: "No hay nada que celebrar hoy"

Como era de esperar, su sobrina Anabel ha reaccionado muy enfadada y ha asegurado que "no voy hablar de esta mierda". La colaboradora ha dicho que no iba a consentir que dejaran en mal lugar a su tía. "Yo en mi cumpleaños pedí unas zapatillas y un maquillaje pero no pasa nada porque Isabel Pantoja es ¡malvada, malvada! Y eso es lo que me fastidia".

Más tarde, Carlota Corredera ha dicho en directo que le había llegado a su teléfono un audio de "una persona que se considera ex fan de Isabel Pantoja" y que "fue bloqueada por Celeste cuando reclamó que se le devolviese un dinero y según ella, a algunos fans se les llegó a pedir 4.000 euros para un riego en Cantora para que cuando saliese Isabel de prisión se encontrara la finca maravillosa". Por su parte, Anabel añadía que ella tenía audios de otros fans que contradicen todo lo que se estaba diciendo de Pantoja en el programa.

Entidades Isabel Pantoja Cantante española Cantante española Anabel Pantoja