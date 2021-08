Quién es Mari Carmen, la exconcursante de 'Pasapalabra' que ha rescatado Christian Gálvez en 'Alta tensión'

Christian Gálvez regresó este lunes a Telecinco con Alta tensión. El presentador, que había quedado en el 'limbo', recuperó su puesto en antena después de quedarse sin Pasapalabra hace casi dos años. "Si me lo permiten, no sé ustedes, pero yo personalmente, durante todo este tiempo, les he echado mucho de menos", dijo emocionado.

Lea también: Christian Gálvez abandona Twitter el mismo día que estrena 'Alta tensión': "No es un lugar sano"

Todo apunta a que Mediaset enfrentará Alta tensión contra Pasapalabra pero, por el momento, se ha decidido que coja rodaje en el access prime time, por lo menos, durante esta primera semana de agosto en la que apenas hay rivales. El concurso se emitirá a las 22.00 hasta el jueves.

Para el estreno, Alta tensión recuperó a un rostro muy conocido por los espectadores: Paco de Benito, uno de los ganadores del bote de Pasapalabra durante su etapa en Telecinco. El que también participara en Supervivientes 2016, logró pasar a la última prueba consiguiendo 1.000 euros, aunque no pudo ganar los 54.200 acumulados junto a sus tres compañeros.

'Alta tensión' también recupera a Mari Carmen, ex de 'Pasapalabra'

A Paco de Benito le acompañaba Mari Carmen, otra ex de Pasapalabra. Esta mujer participó primero en 2013 y en 2018 fue 'repescada' compitiendo contra Fran González, el último ganador del bote en Telecinco. Por entonces, Mari Carmen aseguró que quería ganar el dinero para ayudar a que sus dos hijos de pudieran independizar. "Quiero pegarme un viaje con mi familia si puede ser a destinos como los fiordos noruegos", aseguró también.

Lea también: La 'guerra de productoras' en Mediaset se reaviva por Olga Moreno: las estrategias de 'Socialite' y 'Viva la vida'

"Ustedes ya habrán visto que me permito ciertas licencias con Mari Carmen y Paco porque nos conocemos de mucho tiempo", dijo Gálvez en un momento dado de la emisión preguntando a la participante cómo estaba su familia. "Muy bien. El chico muy bien, genial, haciendo conciertos, y el mayor currando en nuestra empresilla", explicó ella.

Entidades Christian Gálvez Presentador Presentador