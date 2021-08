Alba Carrillo se moja en la guerra entre 'Socialite' y Casillas: "Lo siento, lo tengo que decir"

Alba Carrillo ha tomado partido en la polémica que hubo este fin de semana entre Socialité e Iker Casillas. El formato que presenta María Patiño denunció el acoso que sufrió un equipo del programa al acudir a Navalacruz, el pueblo del exfutbolista. La reportera y el cámara fueron increpados al mismo tiempo que Casillas grababa en directo lo que sucedía sin mediar en ningún momento. "Iker disfrutaba", apuntó la presentadora.

Lea también: Anabel se va 'Sálvame' llorando por el cumpleaños de su tía Isabel Pantoja: "No hay nada que celebrar hoy"

A la colaboradora no le importó posicionarse en contra de los reporteros del programa de su propia cadena y en favor de Casillas. Hay que decir que Ya es mediodía está producido por Unicorn Content y Socialité por La Fábrica de la tele. Sin embargo, Marc Calderó y Verónica Dulanto, los sustitutos de Sonsoles Ónega en agosto, intentaron aplacar su polémica opinión.

"Actitud reprochable, desde luego, de esos vecinos que no dejan a esta periodista ejercer su profesión porque tampoco estaba haciendo nada", dijo primero Dulanto en defensa de la reportera a lo que Carrillo replicó: "Esto no está bien bajo ningún concepto, pero también hay que entender que los pueblos hay que dejarlos tranquilos, que dejen a la gente descansar".

"A mí a veces me han perseguido y, de verdad, la gente que está allí quiere estar con su amigo y no tienen por qué aguantar que estés allí cinco horas preguntando y molestando", continuó diciendo para matizar: "¿Qué no se deben de tirar bandejas? Por supuesto, no vamos a hacer apología de la violencia".

Pese a que tanto Calderó como Dulanto apoyaron a su compañera, Carrillo se mantuvo firme: "Entiendo que los defendáis, pero a veces los reporteros son muy dañinos. Lo siento, lo tengo que decir. A mí me han hecho muchísimo daño. A veces están pasando un mal momento personal, te están machacando y te están hiriendo. Por mucho que sean compañeros, no son ningunos santos".

Lea también: El brutal enfado de Kiko Matamoros con 'Viva la vida' y Makoke: "Si quieren, no vuelvo"

"Entiendo que a veces estáis en el otro lado, pero por favor, que son nuestros compañeros de Socialité", saltó Calderó a lo que Rosa Benito se unió al debate: "A veces provocan porque lo que más vende es la pelea y no las cosas bonitas". Marc zanjó el asunto remarcando que no ve "ningún tipo de provocación en estas imágenes" del equipo del programa de María Patiño.

Entidades Iker Casillas Futbolista del FC Porto Futbolista del FC Porto Alba Carrillo Concursante Supermodelo 2007 Concursante Supermodelo 2007