El brutal enfado de Kiko Matamoros con 'Viva la vida' y Makoke: "Si quieren, no vuelvo"

El conflicto familiar de Kiko Matamoros con su hija pequeña, Anita Matamoros, ha copado los contenidos de los principales programas de la parrilla de Telecinco. Especialmente en Sálvame, donde la semana pasada el tertuliano no pudo evitar derrumbarse al hablar de su distancia con la joven.

Ese momento fue analizado el fin de semana en Viva la vida, programa en el que Makoke, su exmujer, se pronunció al respecto y comentó lo sucedido con el resto de colaboradores del espacio. "Tengo ganas de hablar, porque lo que pasó el sábado en Viva la vida me pareció un despropósito", empezó diciendo este lunes Matamoros, que quiso "responsabilizar también al programa".

"Lo dije ayer: no voy a mirar para otro lado y, si no quieren que vuelva, no vuelvo. Lo que no se puede es parcializar una declaración para dejar encima de la mesa no la duda, sino la certeza de que he llamado retrasada a mi hija, cuando digo todo lo contrario", criticó indignado el tertuliano.

Matamoros estalla contra 'Viva la vida' y Makoke

"Ella lo sostiene, pero el programa lo alimenta", añadió Matamoros, aludiendo a la intervención de Makoke con unas declaraciones que daban a entender algo que, según él ha prometido, nunca ha dicho. "Recuerdo que, cuando digo eso, hay ocho compañeros y, si alguien hubiera entendido que insulté a mi hija, me lo habrían dicho", defendió el televisivo.

"El contexto es que Belén me dice 'tienes que hablar con ella, porque es pequeña' y yo digo que 'será muy joven, pero no es retrasada, sabe discernir entre lo que está bien o mal", recordó Matamoros, que acusó a Viva la vida de manipular las imágenes. "Edita, en principio, mi boca diciendo que mi hija es retrasada". "Makoke da por bueno que he dicho eso. Si alguien dice algo así de un hijo mío, lo primero que hago es irme a ver en qué contexto y cómo se dice", zanjó el madrileño.

"Sin embargo, esta señora sigue manteniendo que yo la he insultado, en contra del criterio de los demás. Lo que me molesta es la utilización de ese hecho, que es absolutamente falso, para victimizarse", concluyó.

