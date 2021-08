El terrible accidente que sufrió Carlota Corredera durante sus vacaciones: "Tengo un pedazo de edema interno"

Carlota Corredera dio este lunes un gran susto a los colaboradores y espectadores de Sálvame. Todo sucedió en pleno transcurso del programa, cuando la presentadora y sus tertulianos charlaban de uno de los temas de la tarde. En un momento dado, la gallega comenzó a gritar, poniendo en alerta a todos sus compañeros, que no sabían lo que le estaba pasando.

Enseguida, algunos de ellos se levantaron a ayudarla mientras Corredera trataba de quitarse algo de la espalda sin éxito, lo que hacía que sus gritos fueran a más. Lydia Lozano y Anabel fueron corriendo a socorrerla y al ver lo que pasaba, bromearon ante las cámaras.

"¡Pero si eso es una espada! ¡Llamad a los bomberos que hay un agujero y sangre!", gritaban ellas entre risas. Finalmente, lograban extraerlo y lo mostraron a la audiencia: se trataba de un imperdible gigante que se había clavado en la piel de la presentadora. Carlota Corredera explicó que se lo habían puesto para sujetar la petaca del micro y tuvo tan mala suerte que se lo clavó justo en el lugar donde hace unas semanas se llevó un gran golpe.

El terrible accidente de Carlota Corredera en sus vacaciones

"En mis vacaciones tuve un accidente y me di un golpe tremebundo", confesó la periodista, que estuvo casi un mes de viaje junto a algunos amigos entre los que se encontraba David Valldeperas. Carlota Corredera desveló que un día se resbaló y sufrió una caída muy fea que pudo acabar muy mal.

"Me pegué un trompazo impresionante, tengo un pedazo de edema interno... tenía la mitad del culo negro e inflamado. Mi fisioterapeuta me dice que por un centímetro no me he partido el coxis", reconoció Carlota explicando que, afortunadamente, todo había quedado en un gran susto.

