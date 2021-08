"Os he echado de menos": el emotivo debut de Christian Gálvez en 'Alta Tensión' con el ojo puesto en su 'Pasapalabra'

Christian Gálvez ha vuelto a Telecinco. El presentador, que había quedado en el 'limbo' de Mediaset, ha debutado este lunes al frente de Alta tensión, concurso que ha recuperado la cadena en su búsqueda de encontrar un producto que al fin logre hacerle frente a Pasapalabra.

El programa presentado por Roberto Leal camina solo en las tardes de Antena 3, donde viene dominando la batalla de las audiencias desde hace un año después de que Atresmedia comprase los derechos del formato. El grupo de San Sebastián de los Reyes se hizo con Pasapalabra apenas unos meses después de que el Tribunal Supremo ordenase a Telecinco paralizar las emisiones del concurso.

Tras perder a su 'gallina de los huevos de oro', Mediaset improvisó El Tirón, un quiz show insertado en el tramo final de Sálvame con Gálvez como presentador. Al cabo de unos meses, con motivo del inicio de la crisis del coronavirus, Mediaset decidió prescindir de este formato para adelantar la hora de comienzo de sus informativos y alargar aun más Sálvame en una franja a la que acabó poniendo el apellido del Tomate.

El mensaje de Christian Gálvez a los espectadores en su debut en 'Alta Tensión'

Esa fue la última vez de Christian Gálvez en Telecinco y, a pesar de los rumores que dudaban del futuro del madrileño en la cadena, Mediaset le demostró su confianza encargándole la conducción de las Campanadas de Fin de Año junto a Sandra Barneda. Ahora, el grupo de Fuencarral ha decidido llamarle de nuevo a filas para coger las riendas de Alta Tensión, concurso que ha regresado a la televisión en el prime time con el objetivo de enganchar a la audiencia.

"Sólo hay un lugar donde la luz cuesta más que la factura de casa. Si después de una respuesta sucede esto [imagen de una bombilla rompiéndose], nuestros concursantes pueden perder mucho dinero. Pero si después de una respuesta sucede esto [imagen de una bombilla encendiéndose], nuestros concursantes pueden ganar mucho más", empezó explicando a los espectadores.

"Pero esto no va de facturas, va de tensión... Alta tensión. Y si me lo permiten, no sé ustedes, pero yo personalmente, durante todo este tiempo, les he echado mucho de menos", concluyó Gálvez en el arranque del programa, lanzando un guiño a sus fieles seguidores después de año y medio fuera de la parrilla de Telecinco.

'Alta Tensión', ¿la próxima baza de Telecinco contra Pasapalabra?

La decisión de Mediaset de estrenar Alta Tensión en el prime time de Telecinco no sorprendió a nadie, ya que la cadena siguió la misma estrategia que utilizó con El Precio Justo. El objetivo del grupo, previsiblemente, es hacer la puesta de largo en el access prime time, franja de máxima audiencia, y sin demasiada competencia durante el verano, para fidelizar al mayor número de espectadores posible que luego puedan llevarse a las tardes.

Así pues, Telecinco ha anunciado que, al menos durante esta semana, Alta Tensión se podrá ver de lunes a jueves, a las 22.00. Además, este martes la cadena emitirá una doble entrega del concurso a la que sucederá, a partir de las 00.00, la película El chef. Esta maniobra afecta por consecuencia a Ven a cenar conmigo (el miércoles) y La Última Cena, que retrasan una hora su comienzo en el prime time. ¿Durante cuánto tiempo mantendrá Mediaset esta programación? ¿Acabará Gálvez saltando pronto a las tardes para competir contra su Pasapalabra?

