Lorena García estalla contra Maluma en 'Espejo Público': "Esto es sexismo asqueroso"

Lorena García, la presentadora de Espejo Público durante las vacaciones de Susanna Griso, ha sido sincera a la hora de denunciar el "sexismo" de Maluma en un vídeo que el artista ha publicado en sus redes sociales recopilando los besos que ha protagonizado con sus fans en los conciertos.

Según ha explicado el cantante, esta práctica es algo muy habitual en sus espectaculares shows. En ellos, Maluma invita a subir a una de sus seguidoras al escenario y, a la hora de despedirse, la suelta un inesperado beso en sus labios ante los gritos de todos los presentes.

Aunque las imágenes, lógicamente, son anteriores a la pandemia, Lorena García ha explotado indignada mientras visionaba el vídeo del colombiano. "Ya está bien de dar besos. Esto me parece asqueroso", decía.

Lorena García explota contra Maluma por su "sexismo asqueroso"

"Esto es algo incalificable... Esto es sexismo puro y asqueroso", ha dicho sin contemplaciones la presentadora asegurando, además, que ahora ya no le cae tan bien Maluma. "Qué haga lo que quiera, pero eso no lo puede hacer ahora en pandemia", defendía Jota Abril en una opinión que se encontró enseguida el rechazo de su compañera.

"No Jota, que haga lo que quiera no. Yo no puedo llegar aquí y ponerme a daros besos porque sí a vosotros", se quejó García. "Yo entiendo que las fans estén de acuerdo, pero a mí se me enciende una alarma roja, porque no sé hasta qué punto se está aprovechando el fanatismo de las fans para meter lengua", ha comentado por su parte Nando Escribano.

