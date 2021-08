Por qué el proyecto de Pablo Motos y Will Smith en EEUU no salió adelante: "Se fue a la porra"

La visita de Will Smith a El hormiguero en 2012, cuando el programa aun se emitía en Cuatro, supuso todo un boom para Pablo Motos. "Le dejé dirigir porque me di cuenta de que él sabía mucho más que yo", reconoce. De esa emisión, todo un éxito de audiencia, surgió una excelente amistad entre el actor y el presentador.

El valenciano ha contado en el programa de Ricardo Moya en su canal de YouTube, El sentido de la birra, cómo empezó esta bonita relación. "¿Qué pasa con Will Smith? ¿Sois colegas", preguntó Moya a Motos: "Ha venido siete veces y nos hemos visto alguna vez en otros sitios, somos amigos de verdad. Me parece una persona excepcional en todo".

El presentador del programa más visto en España contó cómo fue el flechazo con el protagonista de Men in black: "Will y yo conectamos enseguida. Sabes esto que no conoces a un tío, te lo presentas y te miras y dices: 'este es como yo".

Además de la relación de amistad, Pablo Motos habló de la aventura profesional en la que se metieron, algo que ya había contado anteriormente. "Hicimos una empresa y estuvimos a punto de vender El hormiguero porque a él le fascinó el programa y le fascinaba la idea de un entretenimiento muy loco, visto desde el show americano, que siempre es la misma estructura: monólogo, entrevista y actuación musical".

Pablo Motos: "Los programas de EEUU empezaron a hacer ciencia y el proyecto se fue a la porra"

Esto ocurrió en la tercera visita de El príncipe de Bel Air a El hormiguero, en 2012. "¿Por qué no hacemos una empresa y vendemos El hormiguero a Estados Unidos? Este programa se debería hacer fuera", le dijo Will Smith al terminar la emisión.

Lo novedoso ha sido que ahora Motos ha dado a conocer los motivos por los que la maniobra no salió adelante: "Estuvimos a punto de venderlo a la NBC, antes del Saturday Night Live, pero tenían muchas reservas porque los muppets [las hormigas] se relacionaban con lo infantil, y se acabó".

"Había un elemento que les gustaba mucho y era la ciencia, y de repente en todos los programas de Estados Unidos empezaron a hacer ciencia, y nuestro hecho diferencial se fue a la porra y ahí quedó el proyecto", contó Motos.

