El momentazo en directo de Ana Peleteiro y Ray Zapata en la COPE: "¡Eres el puto amo, te lo juro!"

Ana Peleteiro y Ray Zapata dieron una inmensa alegría a la delegación española al conseguir subirse al podio en sus disciplinas. La gallega hizo historia al conseguir un meritorio bronce en triple salto de longitud mientras que el gimnasta se colgó la plata tras un casi perfecto ejercicio de suelo.

Los deportistas españoles (Peleteiro es la madrina de Olympia, la hija de Zapata) protagonizaron un verdadero momentazo en la Cadena Cope. El especial por los JJOO de Tokio liderado por Manolo Lama consiguió juntarlos en directo.

"¡Vamoossss, me cago en la puta, tía!", chillaba el gimnasta haciendo llorar a la atleta. "¡No me lo creo! Eres el puto amo, te lo juro. Sabíamos que íbamos a cumplir nuestro sueño. Te quiero muchísimo", aseguró la concursante de la primera edición de El desafío.

"Lo último que vi antes de salir de la Villa fue tu primera diagonal, vi que la clavaste y dije me voy, sé que va a ganar", siguió diciendo para citarse después en la Villa Olímpica para celebrar sus metales "con una cerveza". "¡Por Olympia, si es que teníamos que llamarla así por algo!", chilló la gallega.

Ana Peleteiro: "Ray Zapata ha sido una persona muy importante para mí"

Fue entonces cuando Peleteiro se abrió en canal: "La gente que no conoce nuestra amistad no sabe lo importante que es vivir esta experiencia juntos. Nos conocemos desde 2013 o 2014 y desde el primer momento Ray ha sido una persona muy importante para mí".

"Ha vivido mi peor momento en el atletismo, ha visto como me fui de Madrid hecha una mierda y me ha visto renacer entre las cenizas. Cuando él estuvo en Río tuvimos un pequeño enfado y no disfruté igual y ni para él ni para mí salió bien. Estar hoy aquí juntos, vivirlo juntos... va a ser lo puto mejor", sentenció ella.

