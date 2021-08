Terelu Campos acusa a Olga Moreno de mentir: "A mí sus lágrimas no me conmueven"

A diferencia de Sálvame y Socialité, Viva la vida sí habló del programa especial de Olga Moreno, en el que la mujer de Antonio David Flores respondió a todo lo que Rocío Carrasco dijo sobre ella y su familia en su docuserie de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Terelu Campos se mostró muy crítica con el testimonio de Olga Moreno y salió en defensa de su amiga. La tertuliana del programa de Unicorn Content fue rotunda a la hora de acusarla de haber mentido al asegurar que en su relato hubo "faltas a la verdad".

"A mí sus lagrimas no me conmueven", dijo primero para a continuación asegurar que Olga mintió cuando aseguró que le preguntó a Rocío Carrasco si no iba a saludar a su hijo en los juzgados. "Eso no ocurrió. Pongo mis dos manos en el fuego y las mantengo de que eso no se ha producido", afirmó muy firme Terelu. "Hay testigos de cómo sucedieron realmente las cosas".

Terelu carga contra el testimonio de Olga Moreno: "Hay faltas a la verdad"

Otro punto con el que la colaboradora no está de acuerdo es sobre la ausencia de David Flores en la boda de su madre con Fidel Albiac. "Hay una realidad. Decir que hay una persona que no sabe que su madre se casa, que no sabe ni el día y que se le invita por burofax... ¿Yo me caso mañana y le tengo que mandar una invitación a mi hija? ¿Se la mandasteis vosotros a vuestros hijos", preguntó muy indignada.

Terelu aseguró que David Flores no quiso acudir porque su hermana Rocío no estaba invitada. "Que esa persona no quería ir porque había otra que no estaba invitada, sin comentarios. Hay cosas que no se puede decir de forma pública y tengo el absoluto conocimiento de lo que hablo y no me meto en charcos de los que no sé salir".

La hija de María Teresa acabó diciendo que en aquel episodio hubo una "cierta premeditación" y que el daño fue "irreparable". Carmen Borrego puso el apunte al decir que Rocío Carrasco creyó hasta el último momento que su hijo iría al enlace: "Estaba como loco por ir a esa boda".

