'Socialité' denuncia el acoso que sufrió su reportera en el pueblo de Casillas: "Iker disfrutaba"

Este sábado, un equipo de Socialité vivió un desagradable accidente en el pueblo de Iker Casillas, Navalacruz. Hasta allí acudieron la reportera Silvia Álamo junto al a su cámara Alejandro con la intención de preguntar al exjugador del Real Madrid sobre la relación de Sara Carbonero con Kiki Morente.

A Casillas no le sentaron nada bien las preguntas y acabó saltando en un tono amenazante. "Me has hecho siete preguntas seguidas y me mosquea bastante, no soy tonto, no me fio", dijo perdiendo los papeles por completo. "Escucha ¿me estáis tomando el pelo? Todo esto que estáis grabando me importa tres co...", siguió diciendo muy enfadado.

Los vecinos del pueblo de Casillas increpan a una reportera de 'Socialité'

Pero la cosa no quedó ahí porque "algunos" de sus vecinos cruzaron la línea impidiendo que el equipo pudiera realizar su trabajo con gritos de "agresión" y lanzando una bandeja de bar. En las imágenes tomadas por Socialité, se ve además como un hombre alienta a un conductor que atropelle a la periodista. "¡Llévatela por delante", se escucha.

Lo peor fue que Iker Casillas grabó toda la escena con su móvil sin que mediara "en ningún momento" para frenar el acoso que estaban haciendo sus vecinos: "Se reía de nosotros". "Mi compañera tuvo que soportar insultos mientras Iker disfrutaba grabando este vídeo que subió a redes sociales", señaló María Patiño.

Además, el futbolista del Barça Gérard Pìqué se mofó de lo que estaba ocurriendo en directo con comentarios como "qué guapo el directo, Iker" o "estoy disfrutando mucho". A continuación, María Álamo relató lo ocurrido: "Fue muy desagradable, iban a por nosotros. Tuvimos que irnos corriendo. Cuando me monté en el coche rompí a llorar por la tensión vivida".

