Jesús Vázquez se sincera en 'Volverte a ver': de los momentos más duros de su vida a su relación con ACNUR

Volverte a ver tuvo este sábado, 31 de julio, la visita en plató de Jesús Vázquez. Uno de los presentadores más mediáticos de Mediaset acudió al programa de Carlos Sobera para recibir una sorpresa y, a la vez, hacer un repaso por sus 30 años de trayectoria profesional.

Muy sentido, el presentador gallego ha recordado uno de los episodios más dolorosos de su vida: cuando el involucraron en el escándalo del 'Caso Arny'. Lo hizo subrayando que para él fue muy "liberador" pronunciarse públicamente sobre el tema. Recordando la entrevista que concedió al programa de Bertín Osborne el año pasado.

Asimismo ha contado cómo vivió el fallecimiento de su madre a quien le había mentido en su lecho de muerte para que creyese que su hijo ya no estaba implicado en aquel escándalo. "Mi madre estaba muy enferma en el hospital. Un día fuimos los tres hermanos y le mentimos, diciéndole que me habían absuelto y que ya se había acabado todo. Murió al día siguiente. Yo creo que estaba esperando a que me absolvieran", explicó Vázquez.

La sorpresa que recibió Jesús Vázquez en 'Volverte a ver'

Pero si Jesús Vázquez ha acudido a Volverte a ver es porque alguien quería darle una sorpresa. Fue María Jesús Vega, responsable de Comunicación de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) quien quiso sorprender a Vázquez.

"Te conozco desde hace 15 años como embajador de ACNUR como voz de los refugiados, he crecido contigo, he aprendido muchísimo de ti. Hemos vivido situaciones duras, nos hemos reído, nos hemos divertido, nos hemos emocionado juntos, te he visto actuar con la gente, he visto tu cariño, he visto que no eres de los que vas y te haces una foto y se marcha, tú vuelves y te implicas", le ha dicho Vega al presentador gallego.

"Cuando Jesús Vázquez presenta un programa con la camiseta de ACNUR, suben los voluntarios. Quiero darte las gracias públicamente en tu casa, 80 millones de gracias", le agradecía Vega. Por su parte, Jesús Vázquez, muy emocionado, ha reconocido que con María Jesús Vega ha vivido "mano a mano" algunos de los momentos más importantes de su vida. "Actualmente hay 80 millones de refugiados en todo el mundo y salvar una vida siempre es muy importante. Dar a los demás, sin esperar nada a cambio, te hace sentir en paz contigo mismo", ha concluido Vázquez en su entrevista.

