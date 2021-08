Makoke y Alejandra Rubio se enfrentan tras las cámaras de 'Viva la vida': "Ha ido a cuchillo conmigo"

Esta semana no ha sido la mejor semana para Kiko Matamoros en Sálvame, ya que, un año más, ha pasado el cumpleaños de su hija Anita lejos de ella. El pasado miércoles, el colaborador estalló y acabó refiriéndose a su hija como "retrasada". Makoke condenó estas palabras en Viva la vida.

Alejandra Rubio, amiga de la familia, rompía una lanza a favor de Kiko Matamoros opinando que el colaborador no lo decía en serio: "Él no piensa que su hija sea retrasada, lo dijo en un momento de tensión sin pensarlo".

Las palabras de la hija de Terelu no han sentado bien a Makoke, que estallaba durante la publicidad de Viva la vida. "Se ha venido hacia mí a cuchillo", explicaba Alejandra al volver de la pausa.

El comentario de Alejandro Rubio que ha hecho estallar a Makoke durante la publicidad de 'Viva la vida'

"Considero que ese insulto él (Kiko) no lo estaba pensando, pero insultar así a un hijo está muy feo. Creo que Alejandra lo ha justificado y no creo que sea justificable. Se ha retratado y no le favorece insultar así a su hija", ha asegurado Makoke.

"No le voy a faltar el respeto porque es mayor y he vivido mucho con ella en su casa. He sentido que me ha faltado el respeto fuera por cómo me lo ha dicho. Lo sabes, Makoke. Me lo podrías haber dicho de otra forma", comentaba molesta Alejandra Rubio.

"Lo único que he dicho es que, conociendo a Kiko, creo que estaba muy enfadado y que no lo piensa realmente. ¿Es eso justificar a alguien? Claro que me parece horrible que llame a su hija 'retrasada', una cosa no quita la otra", explicaba Rubio a una Makoke enfadada: "Que a mi ella me diga eso me duele muchísimo".