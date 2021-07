Iker Casillas pierde los papeles y estalla contra un equipo de 'Socialité': "No hagas tantas preguntas seguidas"

Iker Casillas, el exportero del Real Madrid, ha protagonizado un enfrentamiento con un equipo de Socialité mientras estaba comiendo con unos amigos y familiares en Navalacruz, su pueblo de Ávila.

"Escucha ¿me estáis tomando el pelo? Todo esto que estáis grabando me importa tres co...", decía el exfutbolista, visiblemente enfadado mientras se acercaba a la reportera de Socialité.

"Casillas se enfrentaba al cámara de nuestro programa e intentaba intimidarle con una pregunta de lo más peculiar: ¿Cuántos años tienes tú? porque yo cuarenta", comentaban desde Socialité.

El enfrentamiento entre Iker Casillas y un equipo de 'Socialité' en su pueblo

La reportera comentaba a María Patiño, presentadora del programa, que Iker no se había tomado nada bien que le hicieran preguntas y estalló: "Me has hecho siete preguntas seguidas y me mosquea bastante, no soy tonto, no me fio. Me da igual que me estéis grabando, dejadme tranquilo".

"Fíjate que si hablamos de edad aquí la que supera a años soy yo. Por lo tanto, si la fuerza está en la edad me voy a poner seria porque la que tiene cuarenta y nueve años, a punto de cumplir cincuenta, soy yo", comentaba María Patiño. "Tengo que decir que a nivel internacional nos están viendo, hasta en Abu Dabi, gracias a Iker Casillas", añadía irónica la presentadora de Socialité.

Iker Casillas responde con ironía a 'Socialité' a su "brutal encontronazo"

"Un poco más y me vuelvo ¡loco! ¡saco cuchillos! ¡bazucas! ¡tanques! ¡cazas! ¡misiles! En fin... #FelizFinDeSemana a todos!! Incluidos a vosotros, Socialité. Me gusta vuestro programa...", ha escrito el exfutbolista en su perfil de Twitter sobre el video que ha difundido el programa este sábado.

Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros @socialitet5 !! Me gusta vuestro programa https://t.co/cIGrywYfaM — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 31, 2021

