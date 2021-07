José Yélamo se despide de 'Más vale tarde' tras nueve años en el programa: "He tratado de hacer las cosas con honestidad"

José Yélamo cerró su etapa en Más vale tarde este viernes, 30 de julio. El periodista deja el espacio después de nueve años para presentar La Sexta noche a partir del próximo mes de septiembre.

El presentador ha querido aprovechar su último programa para despedirse y dar las gracias a sus compañeros y a los espectadores: "Nueve años, de lunes a viernes, todos los días, con suerte de asomarme cada una de estas tardes a este balcón, desde el que he sido testigo de hechos que nunca pensé que iba a contar, hasta una pandemia mundial".

"Y sobre todo demasiados días históricos, demasiadas crisis, demasiada corrupción y demasiadas elecciones. Aquí llegué siendo un joven periodista con la ilusión de tener un hueco en La Sexta y hoy con alguna cana, y un poco estropeado y tras hacer casi de todo en esta casa, hasta cantar, pues tengo la suerte de estar aquí sentado dirigiéndome a ustedes cada tarde", continuaba diciendo Yélamo.

Las palabras de agradecimiento de José Yélamo a sus compañeros de 'Más vale tarde'

"He currado con los mejores, he reído, he llorado, hoy sin ir mas lejos en la redacción. Alguna vez habré acertado y otras muchas me he equivocado. Lo que siempre he tratado de hacer es las cosas con honestidad, porque así lo he aprendido en esta casa. Con este afán, con el de la honestidad, se hace este programa cada día, van a seguir haciéndolo así, con un equipo excepcional", añadía el presentador.

"Gracias a esta casa, a esta redacción y sobre todo a ustedes por estar ahí esos nueve años. Nos vemos en septiembre en La Sexta Noche", concluía Yélamo su mensaje de despedida. "Gracias a ti por todo y muchos éxitos", le deseaba por su parte su compañero Hilario Pino.