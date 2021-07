El polígrafo desvela que Alejandro Albalá fue testigo de cómo Isa Pantoja criticaba a Irene Rosales

Este viernes, 30 de julio, Alejandro Albalá acudió a Viernes Deluxe para enfrentarse a un polígrafo. La mayoría de las preguntas giraron en torno a la relación que tuvo Albalá con Isa Pantoja.

El exsuperviviente contó una infidelidad de la hija de Isabel Pantoja con un amigo suyo. Además, Albalá relató que en alguna ocasión el comportamiento de Kiko Rivera en esa época, nervioso y eufórico, le hizo pensar que podría tener problemas con las adicciones, tal y como ha confesado el mismo Kiko Rivera tiempo después.

Lea también: Gianmarco Onestini carga duramente contra Olga Moreno y Marta López: "Son las dos igual de falsas"

Siguiendo con sus vivencias en Cantora, Alejandro fue preguntado por su relación con Anabel Pantoja y ha respondido que nunca ha mantenido buena relación con ella, pese a congeniar estupendamente con Omar Sánchez, el prometido de Anabel, durante el concurso de Supervivientes 2021.

El polígrafo de Alejandro Albalá desvela que Isa Pantoja hablaba mal de Irene Rosales

"¿Has escuchado a Chabelita poner verde a Irene Rosales cuando erais pareja?", preguntaba María Patino al exmarido de Isa Pantoja. Aunque Alejandro aseguraba que "no", Conchita desmentía sus palabras: "Ha habido una reacción clara, evidentemente miente".

Lea también: El desliz de Anabel Pantoja en plena emisión de 'Sálvame': "¡Te está viendo un pezón toda España!"

"Yo no he escuchado nunca a Isa hablar mal de Irene", comentaba el exsuperviviente justificando que no recuerda todas las conversaciones que ha tenido con Isa Pantoja. Lo cierto es que los colaboradores no le han creído en absoluto: "El polígrafo es claro, has escuchado a Isa criticar a Irene". La siguiente pregunta del polígrafo también tenia a Irene Rosales como protagonista: "¿Has escuchado a Irene hablar mal de Isabel Pantoja?". Alejandro Albalá ha dicho que no y en esta ocasión Conchita ha dicho que decía la verdad.

Entidades Isa Pantoja (Chabelita) Hija de Isabel Pantoja Hija de Isabel Pantoja Alejandro Albalá