El inesperado beso entre Àngel Llàcer y Javier Ambrossi en el estreno de 'Family Feud: la batalla de los famosos'

Tras la final de La Voz Kids la semana pasada, Antena 3 estrenó este viernes Family Feud: la batalla de los famosos, su nuevo concurso supone la vuelta de Nuria Roca como presentadora.

El formato Celebrity Family Feud es un spin off del famoso Family Feud que ha arrasado en todo el mundo a lo largo de los últimos años. Adaptado en 75 países, actualmente se emite en 16 territorios y ha tenido un resurgir este último año. Sólo en 2020, el formato ha vuelto con un gran exito a Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil y dentro de muy poco lo hará en Francia.

Producido por Atresmedia en colaboración con Fremantle España, en Family Feud dos equipos formados por cinco famosos que tienen una conexión entre sí se enfrentarán en varias rondas para adivinar las respuestas más populares que 100 personas han dado a preguntas de todo tipo. El equipo que más puntos haya conseguido pasará a una ronda final en la que se podrá hacerse con hasta 15.000 euros que irán destinados a una asociación benéfica.

'Family Feud: la batalla de los famosos' llega al prime time de Antena 3 cada viernes

En su estreno, los equipos han estado formados por Manel Fuentes, Àngel Llàcer, Lolita Flores, Chenoa y Carlos Latre representando a Tu cara me suena; y por otro lado, Arturo Valls, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega y José Mota representando a Mask Singer: adivina quién canta.

Durante una de las rondas, Tu cara me suena ha hecho un pleno de aciertos y el equipo ha ido a consolar a los integrantes de Mask Singer con un abrazo grupal. Cuando toso han vuelto a su sitio, Àngel Llàcer le ha dicho a Nuria Roca: "Ambrossi me ha tocado el culo". Acto seguido, Javier Ambrossi ha perseguido a Llàcer por el plató hasta darle caza para darle un beso. El divertido momento ha sido aplaudido por todos los concursantes. Finalmente, Tu cara me suena consiguió llevarse 5.000 euros para el Banco de Alimentos.

