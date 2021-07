Gianmarco Onestini carga duramente contra Olga Moreno y Marta López: "Son las dos igual de falsas"

Este viernes, Gianmarco Onestini, el segundo clasificado de Supervivientes 2021, ha acudido a Viernes Deluxe para hablar de su experiencia en el concurso de supervivencia. El italiano ha aprovechado su presencia en el programa para criticar a Olga Moreno.

"No estoy reventado. Lo único es que no me ha gustado que haya ganado alguien que no se lo merecía. Un verdadero ganador debe ser alguien que no engaña a la gente, que no hace trampas y que no roba ni traiciona a sus amigos", ha dicho tajante nada más empezar la entrevista.

De hecho, ha continuado describiendo a Olga Moreno: "Es súper estratega, si hace algo lo hace solo por un interés. Lo he visto también conmigo y sabiendo que está con Antonio David no es algo que me sorprende. Yo he aplaudido pero no la he felicitado".

Gianmarco Onestini, crítico con Olga Moreno y Marta López: "Son igual de falsas las dos"

Más adelante, el italiano ha asegurado que la mujer de Antonio David intentó manipularle desde la preconvivencia: "Me dijo que estuviéramos juntos, que su marido le había dicho que yo era un buen chico, me habló de nominaciones en la semana uno", relataba.

Además, el que fuera ganador de El tiempo del descuento no ha dudado ni un momento en opinar sobre la amistad de Olga Moreno con Marta López. "Marta solo estuvo un mes en el programa, necesitaba un motivo para seguir en la televisión y tener trabajo, por eso ha defendido a Olga, para seguir aquí... Son igual de falsas las dos", sentenciaba el italiano en Viernes Deluxe.

