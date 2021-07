Ignacio Aguado desvela en Cuatro los verdaderos planes de Ayuso: "Está utilizando a los madrileños como rehenes"

Isabel Díaz Ayuso ha explotado este viernes en su cuenta personal de Twitter después de asistir a la Conferenciad e Presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. "España, único país cuyo Gobierno atenta contra los intereses de su capital", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Enseguida, Todo es mentira se ha hecho eco de sus palabras e Ignacio Aguado, actual colaborador del programa de Cuatro, reaccionó al comentario de la que hace unos meses era su compañera de Gobierno en la región. El exvicepresidente de Madrid desveló entonces que todo forma parte de un plan ideado por la líder del PP.

Según Aguado, Ayuso está siguiendo "una estrategia evidente de confrontación con Pedro Sánchez" que le permita ser la próxima presidenta del Partido Popular en sustitución de Pablo Casado. "Ayuso ya venía con el mensaje de casa. Daba igual qué hubiera pasado en la conferencia de presidentes", ha asegurado el expolítico de Ciudadanos.

"Ayuso se lo quitará de en medio": el augurio de Aguado con Pablo Casado

"Tenía que contar esto y seguir utilizando al Gobierno de la Comunidad de Madrid como atalaya para enfrentarse con Sánchez. Habrá que preguntarle a Pablo Casado", propuso Aguado, que cree que Ayuso solo busca "polarizar y crispar" para conseguir apoyos a nivel estatal.

"Su momento es un salto a nacional y está a la expectativa. A Pablo Casado le queda una bala, que son las próximas elecciones generales. Si Pablo Casado no va a la Moncloa, Ayuso se lo quitará de en medio", vaticinó el ahora tertuliano. "Ese es el plan de Ayuso y quien no lo vea, está ciego. Cada vez que tiene oportunidad, confronta con Sánchez y utiliza a Madrid y a los madrileños como rehenes de su estrategia. Sigue un cauce que a mí me parece peligroso", ha advertido el político.

"¿Sabes por qué no se va a Miraflores de la Sierra a reunirse con el alcalde porque hacen falta pediatras? Porque no abre telediarios. ¿Qué abre? Esto. Criticar a Sánchez. Estar permanentemente confrontando. Así que habrá que preguntarle a Casado qué le parece que tenga una líder regional con tanta proyección nacional y afilando los cuchillos", ha añadido enfadado.

