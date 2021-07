Rosa Benito no se cree a Olga Moreno: "En esa casa tuvo que haber algún comentario... y duro"

La polémica entrevista que Olga Moreno concedió a Telecinco sigue dando que hablar. A pesar de que el contenido de la misma fue para muchos irrelevante y poco concluyente, Mediaset sigue explotando el especial que otorgó a la mujer de Antonio David tras ganar Supervivientes 2021.

La primera aparición pública de la andaluza tras su paso por Honduras fue criticado hasta por algunos de sus afines y desde el plató de El programa del verano se cuestionó gran parte de su testimonio. Uno de los más duros con Olga fue Joaquín Prat, quien no entendió su entrevista, ya que no sirvió para responder con claridad a todo lo que Rocío Carrasco denunció con pruebas a lo largo de todos los capítulos de su docuserie.

Este viernes, antes de sufrir un doble fallo durante la emisión de Ya es mediodía, Sonsoles Ónega ha preguntado a Rosa Benito qué le pareció la entrevista de Olga Moreno en Telecinco. "No es nada fácil hacer lo que ella hizo con bastante clase, con bastante educación Ha tenido 48 horas, que a nadie se le olvide", empezó diciendo la tía de Rocío Carrasco, que asegura que "respeta todo lo que ha dicho Olga".

Rosa Benito, una de cal y otra de arena con Olga Moreno

Y a pesar de que Rosa asegura ver con buenos ojos la relación que Olga mantiene con Rocío Flores, afirmando que cree que nunca se ha portado mal con los hijos del exguardia civil, lo cierto es que la exmujer de Amador Mohedano no se cree todo el discurso que vendió Moreno en su charla con Sobera y algunos tertulianos de Telecinco.

"No me creo que no hayan hablado mal de Rocío Carrasco, si has hecho portadas con comentarios haciendo daño a la otra parte, en casa algún comentario ha tenido que haber, y duro", ha concluido Benito, que no se cree las palabras de Olga al asegurar que nunca han hablado mal de la madre de Rocío y David Flores delante de ellos.

