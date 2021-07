El doble fallo de 'Ya es mediodía' que dejó a Sonsoles Ónega con esta cara: "¿Qué pasa hoy?"

Sonsoles Ónega debatió este viernes en el 'fresh' de Ya es mediodía sobre el futuro de Olga Moreno después de convertirse en la ganadora de Supervivientes 2021 en unas votaciones envueltas en polémica por la imposibilidad de muchos fans de Gianmarco y Melyssa de votarles para intentar convertirles vencedores del reality.

Y mientras la presentadora hablaba con sus colaboradores sobre el sino de la mujer de Antonio David Flores y las posibilidades de que acabe trabajando en televisión, la realización cometió un fallo y soltó un reportaje en el que se abordaba este asunto. La pieza, que pilló a todos por sorpresa, dejaba entrever que Olga podría dar el salto a colaboradora de televisión.

El gran susto de Sonsoles al verse en pantalla sin previo aviso

Sin embargo, de buenas a primeras, la realización cortó el vídeo antes de que terminase y devolvió la conexión con plató, donde la presentadora y sus tertulianos estaban completamente despistados. Después de varios segundos, Alba Carrillo hizo saber a Sonsoles que estaban saliendo en pantalla. La cara de susto de la periodista lo decía todo.

"¿Pero qué pasa hoy? Se me han llevado sin decir cosas ahora me traes sin que se terminen de ver otras...", se quejaba Ónega mientras sus compañeros trataban de sacar humor de lo sucedido. "Ha sido Rosa Benito, que creo que tiene miedo de que quitemos a una ganadora de Supervivientes para poner a otra", bromeó la modelo. "Si tiene que irse un ganador, yo me quedo y que se vaya Jorge", respondió con rapidez la exmujer de Amador Mohedano antes de que todos se levantasen para bailar y salir al paso de lo sucedido.

