Las palabras de Willy Bárcenas a su madre, Rosalía Iglesias, tras reivindicarse como Plátano en 'Mask Singer'

Este año Mask Singer consiguió mantener la emoción hasta el final, lo que se tradujo en un subidón de audiencia y el mejor dato de la edición (20,1%). Willy Bárcenas fue uno de los famosos que se escondieron debajo de las máscaras del programa de Antena 3.

El vocalista de Taburete e hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, se reivindicó debajo de Plátano. "A mí muchas veces se me ha prejuzgado, se ha dicho 'este no canta', 'este está aquí por no se qué, este está aquí por no sé cuantos'... entonces dije 'este es mi programa", aseguró.

"Me ha encantado cantar reguetón, pasar por Michael Jackson y terminar cantando Bohemian Rhapsody de Queen", siguió diciendo muy orgulloso para atreverse luego: "El año pasado no ganamos un Grammy, si nos vuelven a nominar iré vestido de plátano".

Willy Bárcendas dedica su paso por 'Mask Singer' a su madre, Rosalía Iglesias

Willy Bárcenas fue muy cariñoso al dedicar el tema a su madre, Rosalía Iglesias. La mujer de Bárcenas ingresó en la cárcel en noviembre de 2020 para cumplir condena por la trama Gürtel. El cantante se explayó más en la charla posterior que tuvo con Arturo Valls.

"Ahora mismo no habrá visto el programa, pero estará orgullosa", dijo el presentador a lo que él respondió: "Esto le va a encantar. No tengo la más mínima duda y, por supuesto, que se lo dedico a ella. Espero que lo disfrute mucho y que esté orgullosa".

Hay que recordar que Willy Bárcenas dedicó también a su progenitora una de las canciones, Mamá, de su último disco Broma infinita. En ella, se pueden escuchar frases como "Mejor luchar a muerte, yo te quiero mamá...".

