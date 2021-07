Cristina Cifuentes se marca un 'chuminero' con Lydia Lozano para responder a las críticas

Cristina Cifuentes sorprendió a todos con su participación en La última cena. La expresidenta de la Comunidad de Madrid demostró que no tiene ningún tipo de pudor al aparecer en uno de los programas más surrealistas del universo de Sálvame.

Lea también: El tenso dardazo de Paz Padilla a Cristina Cifuentes en 'La última cena': "Tiene un máster... bueno no"

"A mí me va la marcha, aquí vuelvo yo otra vez", dijo la Cifuentes a Paz Padilla al entrar al plató. "¿Has recibido críticas?", quiso saber la presentadora a lo que ella respondió: "Hombre, claro. En el mundo tiene que haber de todo".

El 'chuminero' de Cristina Cifuentes en 'La última cena'

"Oye, cómo me reí el otro día con lo del cuñao", señaló Cristina recordando el momentazo que protagonizó con el chocolate en la primera entrega. "Me dicen por qué vengo a estos programas y yo les digo que porque me da la gana", añadió mientras sonaba el Jerusalema.

"Yo no he comido lengua en mi vida, va a ser la primera vez. Pero me he tenido que comer mi propia lengua alguna vez", reveló antes de marcarse un chuminero con Lydia Lozano. "¡Venga Cristina, aquí hay que hacer de todo!", le animaba la colaboradora.

Lea también: 'Sálvame' contraataca a la entrevista de Olga Moreno de la forma más radical

La expresidenta aceptó bailar, aunque lo cierto es que realizó una versión mucho más comedida que Lydia. Eso sí, se negó a hacer una genuflexión porque "no he hecho ninguno en mi vida".

Entidades Cristina Cifuentes Expresidenta de la Comunidad de Madrid Expresidenta de la Comunidad de Madrid