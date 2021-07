"¡Es que eres gilipollas!": Carmen Borrego se va del plató de 'La última cena' por culpa de Kiko Hernández

Kiko Hernández llevó al límite a Carmen Borrego en La última cena este jueves, 29 de julio. La hija de María Teresa Campos volvió a abandonar el plató de Sálvame, como ya hiciera en su día cuando sus compañeros se mofaron por el tartazo que recibió de Payasín en el Okupa.

Lo cierto es que parecía que Carmen estaba encajando con humor todo lo que le llevaba diciendo Kiko desde el día anterior y hasta encajó bien la imitación que le hizo Josep Ferré con su doble como Potota. Pero la cosa se torció cuando se cayó al suelo parte del segundo plato.

"Es que eres gilipollas, de verdad. Es que llevo toda la tarde haciendo eso, coño. De verdad", soltó sin miramientos él a lo que ella amenazó: "A mí no me vuelvas a insultar o me largo". "Eres tonta", volvió a la carga Kiko haciendo que ella se marchara en directo.

Espantada de Carmen Borrego ante los insultos de Kiko Hernández

"El tonto eres tú. Estoy hasta las narices, ahí os quedáis, todo el día insultando. Me voy, no puedo más", dijo mientras salía del plató. "Llevo aguantando mucho, no puedo más. Me largo porque me ha llamado gilipollas, tonta... no para de humillarme".

Inmediatamente, todos salieron detrás de Carmen para intentar convencerla de que volviera, incluido Kiko, que seguía tensando la cuerda. "¡Qué te largues de mi vista!", gritaba ella a lo que él contestaba: "Si no quieres verme, lárgate tú a Viva la vida a tomar el té".

Finalmente, los dos cocineros se han pedido perdón, él por insultarla ante las cámaras y ella por exagerar. "Él me ha pedido disculpas y yo a él también. Mi compañero no me ha humillado, ahí me he pasado".