Shock final en 'Mask Singer': desveladas las identidades de Erizo, Huevo, Monstruita y Plátano

Mask Singer cerró este jueves su segunda temporada en Antena 3 desvelando en su final la identidad de los famosos que aun quedaban por desenmascararse de Erizo, Huevo, Monstruita y Plátano, una vez que se supo que Bertín Osborne estaba debajo de cocodrilo.

El programa se despide con el futuro en el aire, puesto que pese a subir el nivel con rostros como Esperanza Aguirre o Isabel Preysler, ha ido perdiendo interés a lo largo de la emisión de las entregas unido al poco tacto que ha tenido la cadena con el formato.

Erizo ganó la final de Mask Singer, por delante de Plátano, que quedó en segunda posición. El tercer puesto fue para Huevo y Monstruita se conformó con el cuarto siendo el primer eliminado de la noche y, por lo tanto, el primero en descubrir su imagen.

Por otra parte, Javier Ambrossi ha ganado los prismáticos de oro, otra de las novedades de la segunda edición del programa, al ser el mejor investigador por acertar un total de tres famosos, por los dos de José Mota.

Anne Igartiburu era Monstruita y María Pombo, huevo

La primera famosa en ser descubierta ha sido Anne Igartiburu, la presentadora de TVE. Más tarde, la influencer María Pombo ha engañado como Huevo a los investigadores, que se decantaban por la gimnasta Almudena Cid.

Joaquín Cortés era Erizo y Willy Bárcenas, Plátano

Willy Bárcenas, la apuesta de Javier Ambrossi, era Plátano. "Desde que nació Taburete se ha prejuzgado, se ha dicho que este no cantaba, que si estoy aquí por no se quién... así que me acepté la propuesta porque este es mi programa".

El auténtico shock final ha sido por culpa de Joaquín Cortés, que estaba tras la máscara de Erizo. El bailaor ha dejado la boca abierta a todo el plató. "Me lo he pasado como un chiquillo. Tengo un niño de dos años y lo he hecho por él. Me lo he pasado bomba", ha dicho.

Tamara Gorro era Dama Centella

Como extra, la gran final de Mask Singer ha revelado la identidad de Dama Centella, la máscara que solo se ha podido ver en Atresplayer Premium. Finalmente, debajo de ella estaba Tamara Gorro, la ex de Mujeres y Hombres y viceversa, y mujer del futbolista Ezequiel Garay.

