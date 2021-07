Joaquín Prat critica a Olga Moreno por su irrelevante entrevista en Telecinco: "No despejó las dudas"

Los espectadores de Telecinco se han llevado este jueves una gran sorpresa al ver cómo los tertulianos de El programa del verano se mostraban muy críticos con Olga Moreno por la mala imagen que dio durante su entrevista en Telecinco. El magacín de Mediaset, con Ana Rosa Quintana de vacaciones, cuestionó el insustancial testimonio de la mujer de Antonio David Flores.

Joaquín Prat ha empezado reconociendo que es normal que Olga estuviese desubicada, ya que acaba de volver de Supervivientes 2020. Sin embargo, ha sido tajante a la hora de definir lo que dijo sobre Rocío Carrasco y su relación con los hijos de esta. "No podíamos esperar que la respuesta de Olga fuese corroborar o desmentir muchas de las cosas que ha dicho Rocío Carrasco con argumentos respaldados por documentación", ha empezado destacando.

"Sentarse para hablar de cosas que forman parte de la separación de una pareja, del cuidado de unos hijos cuando están con alguno de los progenitores o sus parejas no despeja ninguna duda", criticó el presentador. "Estar hablando de si la niña venía con unos collares de cuero o unos piojos, a mí no me despeja ninguna duda", reiteró muy serio asegurando que el especial en el que Olga iba a responder "a todos y a todo" se "quedó en una anécdota".

'El Programa del Verano', muy crítico con Olga Moreno

"Necesitarían otra docuserie de la otra parte para tumbar, si es que pueden hacerlo, uno por uno los documentos de Rocío", ha defendido muy claro el periodista, que volvió a cargar contra Olga por poner en duda la paliza de Rocío Flores a Rocío Carrasco que acabó con esta inconsciente en el hospital. "¿La paliza? Pero si está juzgado y sentenciado", recordó el presentador sorprendido.

Paloma García-Pelayo, que ha defendido desde hace meses que lo que ha sufrido Rocío Carrasco es un caso de violencia machista, no ha podido evitar opinar sobre este tema: "No me sorprende Olga, es la actitud que ha denunciado Rocío, sigue dudando del papel de buena madre y justifica que la niña se comporte así", ha condenado. "Me llama la atención que dude de ese maltrato por parte de la niña, que está demostrado", lamenta.

