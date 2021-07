'La última cena' se 'salvamiza' de nuevo contra la final de 'Mask Singer': Kiko Hernández cocinará con Carmen Borrego

La última cena recupera su esencia con el universo de Sálvame con la segunda entrega de esta nueva edición con Paz Padilla como presentadora. El programa producido por La Fábrica de la tele pone a cocinar este jueves (22.00) a Kiko Hernández y Carmen Borrego.

Lea también: Kiko Hernández llama "mala profesional" a Terelu y ataca a las Campos: "La gente pasa de vosotras"

Los colaboradores demostrarán sus aptitudes culinarias y serán el arma de Telecinco para competir contra la final de Mask Singer en Antena 3. El formato de las máscaras cambió de día para enfrentar el desenlace de Mujer contra el especial de Olga Moreno.

La pareja formada por la cúpula de Sálvame tiene su miga, ya que por todos es sabida la enemistad de Carmen con Kiko. Desde hace meses, los colaboradores se han lanzando reproches, dardos y acusaciones desde sus respectivos programas.

La tensión se palpó este miércoles en Sálvame. "¿Por qué no cruzáis la mirada Kiko Hernández y tú?", quiso saber Gustavo González. "Yo le he saludado", respondió Borrego, mientras que Kiko fue más tajante: "Yo no".

Carmen Borrego y Kiko Hernández cocinarán juntos en 'La última cena'

La idea para elegir el compañero de la hija de María Teresa Campos era que los colaboradores presentes este miércoles cataran una mayonesa y el que tuviera la más sabrosa sería el escogido. Curiosamente, Hernández fue el escogido provocando las risas en plató.

Lea también: El motivo por el que Kiko Matamoros lleva gafas de sol amarillas en 'Sálvame'

"La cocina une mucho", dijo Paz Padilla. "Yo te puedo garantizar que eso no va a pasar", sentenció Carmen, visiblemente enfadada. "¿Hernández te apetece cocinar con Carmen?", quiso saber la presentadora. "No. Preferiría comerme un bocadillo de lo que se comió ayer el gorila...", aseguró Kiko. "De caca", añadió María Patiño. Belén Esteban, por su parte, pidió a sus compañeros que aprovecharan el momento para hacer las paces.