Joaquín Prat corta 'Cuatro al día' y estalla: "Estoy harto del control permanente al ciudadano"

La última hora sobre la pandemia en España pasa ahora por el debate que se ha formado sobre el certificado covid para entrar en bares y discotecas. El asunto se ha puesto encima de la mesa en las reuniones que tienen el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas.

De hecho, Canarias y Galicia piden tener la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar en locales de hostelería en aquellas zonas que tengan una alta incidencia. La medida puede resultar discriminatoria porque, tal y como Joaquín Prat, "la vacuna no es obligatoria y está contraindicada en algunos casos".

Joaquín Prat se indigna: "Déjenme tranquilo, ya estamos cansados"

"Espero que nos prospere", sentenció el presentador que, instantes después, compartió su indignación con los espectadores de Cuatro al día. "Cada vez estamos más controlados, más cogidos, más fiscalizados. Cuidado con tenernos permanentemente vigilados".

"Yo no estoy de botellón todos los días, llevo 17 meses viniendo a trabajar religiosamente, he tenido la fortuna de no haberme contagiado, pero me empieza a revolver un poco ese control permanente del ciudadano", continuó diciendo en un tono muy serio Joaquín Prat mencionando el término "yugo".

"Que si vuelo nacional, internacional... Déjenme tranquilo, ya estamos cansados", se quejó para terminar lanzando un recadito a los irresponsables: "La población está un poco harta harta de ser rehenes de cuatro energúmenos que hacen lo que les da la gana".

