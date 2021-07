Santi Cañizares desvela que fue despedido de Movistar+ y se emociona al reivindicar su entrega: "No ha sido mi decisión"

Santi Cañizares sorprendió la semana pasada a sus seguidores anunciando que abandonaba Movistar+. El que fuera portero del Real Madrid y del Valencia C.F. informó de que dejará su puesto como colaborador de los programas deportivos de la plataforma a partir de la próxima temporada. Ahora, días después, ha desvelado que la decisión no ha sido suya.

"Tras 13 temporadas de intensa emoción comentando y analizando fútbol en Movistar, nuestros caminos hoy se separan. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia las personas que me permitieron tener un modo de vida que me generaba prestigio e ilusión", empezó diciendo Cañizares en un breve comunicado publicado en su cuenta personal de Twitter.

"Todas las etapas tienen un final, y siempre he creído conveniente rescatar los buenos momentos. En este caso no me ha costado trabajo, ya que el equipo con el que he trabajado ha tenido siempre un alto valor profesional y humano. Gracias Movistar", continuó señalando el exguardameta sin dar más detalles sobre los motivos de su salida de Movistar.

Santi Cañizares desvela que fue despedido de Movistar+

Tras la avalancha de mensajes de apoyo y de dudas sobre su marcha de Movistar+, Cañizares ha decidido publicar un vídeo en su canal de Youtube en el que ha explicado qué ha sucedido. "Me notificaron que habían cambiado de planes. Un nuevo director entra en la cadena y decide cambiar un poco las caras del canal y hacer cambios en los cuales yo no estoy", empieza aclarando el comentarista. "No ha sido decisión mía el no continuar en Movistar+", ha confirmado.

"¿Me ha sorprendido o no? No voy a decir la verdad en este caso. Como no sé decir mentiras, corro un tupido velo a esa pregunta", ha señalado, añadiendo que él siempre ha querido continuar trabajando en la cadena. Es entonces cuando Cañizares reivindica la entrega y dedicación que siempre ha tenido para su trabajo en Movistar, incluso en los momentos más duros de su vida tras la muerte en 2018 de su hijo de cinco años.

"Tengo la conciencia tranquila porque hay cosas que he hecho bien y de las que me siento orgulloso. La primera es la implicación que he tenido, siempre he tratado de trabajar con el mayor interés, siempre he sacado adelante los proyectos que me han planteado. Incluso durante los 18 meses que tuve enfermo a mi hijo con un final trágico apenas falté cuatro o cinco fines de semana, creo recordar. Aunque no era fácil ponerse delante de una cámara, en una situación anímica complicada, yo sentía que tenía que hacer ese esfuerzo, sobre todo, por mi familia y por la empresa. Y me siento orgulloso de haberlo hecho", defiende Cañizares en un momento en el que corta el vídeo tras emocionarse.

Segundos después, el madrileño continúa con su discurso aún con lágrimas en los ojos. "Yo no soy quien para hablar de mi talento como comunicador, pero sí hago una evaluación para ver en qué me he equivocado, que será en muchas cosas seguro. Me quedo tranquilo ante la cantidad de mensajes que he recibido estos días. Mensajes de Juanma Castaño, de Ponsety, de Nacho Aranda, de Carlos Martínez, de Raúl Ruiz, de Larrañaga, Álvaro Benito, Maldini...", recopila el exportero orgulloso.

"Me trasladan que nunca he sido un problema para ellos, que ellos han podido trabajar a gusto conmigo", defiende antes de negar que su salida de Movistar+ tenga nada que ver con el problema personal que ha tenido que atravesar recientemente. Hace unos días, se confirmaba el divorcio de Cañizares con su mujer tras 13 años de matrimonio. "Esto no está ligado tampoco a mi situación personal que, como sabéis, no estoy en el mejor momento de mi vida. Mi situación personal queda para mí y los míos", concluye antes de agradecer a la plataforma la oportunidad que le ha dado a lo largo de esta última década.

