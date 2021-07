Quién es Dama Centella: la famosa que se esconde bajo la máscara más misteriosa de 'Mask Singer'

Antena 3 emite este jueves (22.45) la final de la segunda edición de Mask Singer: Adivina quién canta. Monstruita, Erizo, Huevo y Plátano son los personajes que lucharán por suceder a Catrina (y Paz Vega) y ganar de esta forma la máscara de oro.

Por otra parte, los espectadores podrán conocer la identidad de Dama Centella. La llamada 'máscara digital' solo se ha podido ver a través de Atresplayer Premium, plataforma de pago de Atresmedia en la que ha ido dando poco a poco las pistas sobre su vida. Dama Centella revelará su identidad a lo largo de la final.

Quién es la famosa que se esconde bajo la máscara de Dama Centella: todas las pistas

Por el momento, Antena 3 ha publicado nueve pistas sobre la trayectoria personal y profesional de Dama Centella, la máscara que más dudas ha despertado entre los seguidores del programa.

Pista 1:

"¡Hola! Tienes una nueva solicitud de amistad, ¡la mía! soy una 'ciberwoman' multitarea y mi super poder es la velocidad, hago de todo en tiempo récord. Visto una armadura blanca y roja que me defiende de todos los trolls y virus del mundo. Soy virtualmente perfecta y sin photoshop. Olvidaos de los algoritmos y preparaos mi algo... ¡ritmo! Soy #Fantastica, #talentosa y no me veréis la cara hasta la gran final. ¡Es un chiste digital!".

Pista 2:

"Mis mejores viajes son en coche y sin compañía. La imagen siempre es importante y, con tanto trabajo, una nunca sabe como acabará el día. Así que procuro empezarlo impoluta y, con tanto metal, me lleva mi tiempo. Mi planeta tiene muchos obstáculos y saber sobrevivir y salvar el mundo requiere estar fuerte. por eso, desayuno mis píldoras mágicas".

Pista 3:

"A menudo bajo a mezclarme con los humanos en la naturaleza. Acostumbrada al silencio espacial y al ruido de los platillos volantes, en la tierra no hay nada que más me relaje que el sonido del campo. También soy una apasionada del mar, la arena, la brisa, el azul relajante Aunque solo me veras en la orillita, como mi abuelita. Las centellas también somos sociables y nos gusta alternar. Como en mi plantea solo me alimento de capsulas, disfrutar de una buena comida entre amigos es vital para mí. Y, aunque soy un amor, a veces soy el terror de los camareros".

Pista 4:

"Nunca pueden faltar las velas aromáticas en mi casa. Las manualidades es lo peor que se me da hacer. El pecho es mi parte favorita de mi cuerpo. 'Naces solo y mueres solo' es el mensaje que dejaría dentro de una botella".

Pista 5:

"No soy mucho de joyas, no me van los diamantes ni los zafiros, pero tengo una obsesión con los anillos. ¡Tengo decenas de ellos!".

Pista 6:

"Me encanta atrezarme para cada cosa que hago y bailar no es una excepción. Aunque parezca que mi cuerpo es rígido, me muevo como una gacela. Me conozco un montón de coreografías, y si no me las sé, me las invento".

Pista 7:

"Durante una época compartí duchas y vestuarios con Georgina Rodríguez"

Pista 8:

"La bici nunca ha sido lo mío. Ni me gusta ni me divierte hacer ejercicio de cardio. Yo soy mas de bailoteo, ponme una buena canción y soy la reina de la pista".

Pista 9:

"Hay una canción que no paro de escuchar a todas horas: 'Viaje con nosotros' de la Orquesta Mondragón. Es la banda sonora de mi vida porque me recuerda a mi padre, con quien siempre la cantaba".

