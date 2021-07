El silencio de Paz Padilla a la pulla de María Patiño por la biodescodificación: "Yo no soy médico"

Paz Padilla guardó silencio este miércoles, 28 de julio, el día después de que Risto Mejide volviera a señalarla en Todo es verdad por defender la biodescodificación. "Me da igual. Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien de esta mesa. Estamos al lado de la ciencia. Es nuestra responsabilidad", dijo rotundo el publicista.

La presentadora también se mantuvo callada con el dardo que lanzó María Patiño coincidiendo con la vuelta al plató de Sálvame de Carmen Borrego, que cocinará junto a Kiko Hernández en La última cena este jueves. La colaboradora dio su opinión después de que el programa rescatara unas declaraciones de Isabel Gemio en el Lazos de Sangre de María Teresa Campos en referencia al ictus que sufrió.

"Ya lo dijo cuando tuvo el ictus: esto ha sido por las puñaladas que he recibido. Está demostrado científicamente que las emociones afectan a nuestra salud y ella ha sufrido muchas traiciones, ha tenido una vida difícil, de mucha lucha, le han dado demasiadas puñaladas", aseguró la presentadora, que reaparecía tras su desencuentro con la Campos.

La pulla de María Patiño a Paz Padilla: "No soy médico pero..."

"A mí me parece tremendo y lo digo de verdad", empezó a decir Patiño indignada para dirigirse a Borrego. "No soy médico, no conozco el por qué a las personas padecen determinadas enfermedades, pero señalar a la gente como responsable de que tu madre haya sufrido un ictus me parece, sinceramente, fuera de lugar. Es echar mierda a los demás".

Carmen Borrego replicó a su compañera diciendo que estaba "completamente de acuerdo", pero Paz Padilla prefirió no opinar en un tema que le afectaba de lleno.

